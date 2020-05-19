直播︳林鄭：計劃擴大病毒檢測　目標每日做7千個

行政長官林鄭月娥今早(19日)於主持行政會議前見記者，料談及近日多個惹火議題。其中2020年中學文憑試歷史科（世史科）涉及中日關係的試題風波，考評局被政府要求取消有關試題，而教育局昨日深夜在新聞稿指，行政長官可就其覺得對公眾利益有影響的事項，向考評局發出關於履行職能的一般指示。估計林鄭今日將開腔回應事件。 另外，盛傳政府擬延長「限聚令」14日，至6月4日，意味一年一度的六四晚會可能無法舉行，估計林鄭亦會被問及有關問題。 《香港01》將直播林鄭月娥見記者內容。

盛傳政府擬延長「限聚令」14日，至6月4日，意味一年一度的六四晚會可能無法舉行，估計林鄭亦會被問及有關問題。（資料圖片）

食衞局今午將公布新一輪限聚令安排

【09:45】林鄭月娥表示，目前專家意見認為，要提高警覺，但不用太過恐慌，因為直至有效疫苗面世，社區感染會長時間存在，政府重點會放在防止輸入個案和加強病毒測試，防止社區爆發，保證香港不出現大規模社區感染。28天無本地感染個案不是硬指標，如果每件事都要等28日，是不切實際。

有關8人以上限聚令、營業處所安排，食衞局局長今日內會盡快公布，決定下一步做法。根據4人專家顧問團的意見，政府傾向不作進一步放寬，又不用馬上收緊。

林鄭又指，目前專家強烈建議，擴大本地的病毒檢測，因為可能社區內有隱性感染者。1月至今，政府做了19萬次檢測，她認為不夠，加擴展至無病徵者。現時每日政府可做2千次測試，林鄭也認為不夠，因為每日4,500個測試量不可能用盡，要隨時應付突發事件。按照專家顧問成員袁國勇的建議，每日檢測量應由4,500個增至7,000個。另外，優先檢測對象會擴展至機場工作人士、公私營院舍工作人員。

失業率持續惡化 冀「保就業」計劃能發揮功能

【09:41】特首林鄭月娥表示，保就業計劃已預備就緒，計劃專項網站將會開放，有關計劃將於5月25日起接受網上申請，6月14日截止申請，又指早前政府成立的電話熱線，已接到2萬個查詢電話，強調落實保就業計劃刻不容緩。

林鄭月娥指出，財政司司長陳茂波將會公布最新一季、即2至4月的失業率，她提及兩天前陳茂波已就失業率上升作出預告，指自4月起社交距離措施最為嚴峻，對各行各業影響更大，失業率將大幅上升和情況惡化，因此希望保就業計劃發揮功能。

林鄭強調，保就業計劃是及時雨，申請程序需簡單，發放補貼速度快，申請程序只有三個步驟，她特別感謝強積金受託人，豁免僱主申領資料的行政費，亦感謝強積金代理人。