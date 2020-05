特首林鄭月娥今早(19日)出席行政會議時,引用前南非總統曼德拉的名言,指「教育的崩潰足以摧毀一個國家」(The collapse of education is the collapse of the nation)。但其後有網民發現,這句說話原來並非出自曼德拉口中。

特首辦晚上就行政長官的引述致歉,指留意到從網上搜尋,該引述是有不同版本和出處,當局樂意接受指正,並對引起誤會表示歉意。