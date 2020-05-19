李鵬飛逝世｜田北俊難忘飛哥代表商界參加直選：鼓勵我走民主之路

前立法局及行政局議員自由黨創黨主席李鵬飛逝世，終年80歲。自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》查詢時，形容李鵬飛是他的「政治啓蒙」，鼓勵他走民主之路。 全國政協常委唐英年表示，李鵬飛是他的朋友兼師傅，教他立法局的歷史和運作，讚揚李鵬飛是個真誠、直率的人，對香港抱有深切熱情。

李鵬飛過往曾任工業總會主席，田北俊在香港回歸前曾任紡織工會主席，是工業總會旗下屬會之一，二人自此相熟。李鵬飛於1993年創立自由黨， 邀請田北俊任司庫。田北俊憶述，李鵬飛比他年長8歲，「唔會搵佢睇戲打牌，亦唔會一齊飲酒」純粹是政治上的朋友。

田北俊表示，最欣賞李鵬飛在1995年離開離開功能組別，參加立法局地區直選，最後憑其個人魅力成功當選，「證明代表商界嘅人，唔等於行直選會死」。田北俊指此事一直埋在他心中，間接促使他本人於2004年和周梁淑怡代表自由黨於新界西參與地區直選，「我同飛哥都喺美國讀大學，喺美國往得七、八年嘅人都覺得點解共和黨可以當選總統，香港商界唔可以呢？」

1月曾晤李鵬飛暢談時局 田北俊：佢係深黃

田北俊透露，最近一次與李鵬飛見面在1月份，當時正值修例風波發生近半年，他和另外三、四名友人約見李鵬飛請教他對時局意見，更特意約在離李鵬飛住所極近的沙田馬會見面，「當時印象覺得飛哥非常黃，我自覺係淺黃，佢直頭係深黃！估唔到嗰日係最後一次見飛哥。」

唐英年：飛哥是我師傅

身在北京的全國政協常委唐英年對李鵬飛逝世表示深切哀悼。唐英年說，與飛哥相識好幾十年，與他是朋友。又指當年自己剛進立法局，飛哥是他師傅，教他立法局的歷史和運作，二人見面頻繁。唐英年表示，特別懷念與飛哥及鍾士元的三人飯局，經常一起討論香港時事。

唐英年讚揚李鵬飛是個真誠、直率的人，熱愛香港，深信「一國兩制」會成功。他認為李鵬飛對香港抱有深切熱情，對特區施政有自己的看法，亦曾參與遊行，不平則鳴。