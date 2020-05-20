李鵬飛逝世｜鄧蓮如：他個明辦是非的人　陳太讚大半生為香港努力

自由黨創黨主席李鵬飛上周五（15日）逝世，終年80歲。「飛哥」早於80年代已活躍於政壇，曾與他共事的前立法局、行政局非官守議員鄧蓮如，為李鵬飛離世致以悼詞，讚揚他是個明辦是非的人。

現為英國太古集團董事的鄧蓮如透過太古集團發出悼詞，表示李鵬飛是她是良朋摯友，為人正直忠誠。上世紀八十、九十年代，在充滿挑戰的時局中，兩人在行政、立法兩局緊密合作。

鄧蓮如指李鵬飛是個明辦是非的人，經常無畏無私地為着香港的福祉發聲。她很榮幸可以與他共事，親身見證他對香港的全面付出。

鄧蓮如又表示會懷念李鵬飛，以及他的敢言、率性的笑聲，以及兩人之間的友誼。

陳方安生：飛哥大半生為香港而努力

政務司司長陳方安生表示，周六(16日)得悉李鵬飛因病離世，非常難過。

陳太形容二人是好朋友，飛哥是正人君子，敢作敢為，坦率直言，有求必應，陳太離開政府後先後籌組兩個智庫(政制改革核心小組及民間策發會)，飛哥積極參與，共同願望是推動中央盡快兌現承諾，讓香港有真正的雙普選，可惜，飛哥與世長辭之時，香港人的普選夢仍然遙遙無期，這是飛哥其中一個重大遺憾。

飛哥大半生在政壇為香港而努力，掌握香港人的心聲，並在適當時候向北京反映，然而，特區政府沒有挺身維護一國兩制，中央對香港人越來越不信任，削弱香港的高度自治，這種情況亦令飛哥傷心和失望。

陳太冀盼飛哥主懷安息，並向飛哥的家人致以深切慰問。陳太相信，許多香港人會跟她一樣懷念飛哥。