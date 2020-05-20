許智峯4字眼挑戰李慧琼內會主席身份　一度被指冒犯終過關

立法會內務委員會本周一（18日）在立法會梁君彥指示下，選出李慧琼連任內會主席，但泛民不承認該會議的合法性。民主黨許智峯在李慧琼今日以代理主席主持大會期間，發言批評她是「扮主席」。謝偉俊指有關言論屬「侮辱性言論」，許應該收回，又指李是「認為自己是主席的主席」。後來李慧琼在下午3時許暫停會議，並重看會議片段，以裁決有關言論是否有冒犯性。 立法會主席梁君彥在約40分鐘後重返會議，強調李慧琼作為內會主席，按議事規則作為代理主席的身份主持會議，他裁決「扮主席」及「以為自己是主席的主席」具冒犯性及侮辱性，並要求許智峯收回，又指如議員再使用類似的字眼，他不會再作警告，直接要求議員退席。許智峯之後再以其他字眼形容李慧琼，最終「公眾都不知道是否主席的主席」一詞，沒有再被要求收回。

民主黨許智峯在李慧琼今日以代理主席主持大會期間，發言批評她是「扮主席」。（余俊亮攝）

許智峯在梁君彥的要求下，答應收回「扮主席」及「認為自己是主席的主席」，其後郭榮鏗在提出規程問題，質疑議員在議事廳內發表政治論述為何有冒犯性，問「係咪個個都咁玻璃心呢？」郭指，如果有人挑戰其議員身份是否又屬冒犯性，質疑「冒犯性」的尺度不可以過闊。梁君彥回應指，他已作出裁決，如議員有不滿可於其他場合處理，無需在會議上討論，可從其他渠道投訴。

公民黨郭家麒之後質疑，李慧琼的內會主席身份有爭議性，如由她主持會議期間通過的法案，都有機會違法。梁君彥表示，他作出的決定是否違憲，有其他渠道挑戰，如有異議應由法庭裁決，又強調現時議會上討論的是延展議案，他又強調，李慧琼是作為內會主席，按議事規則作為代理主席。

公民黨郭家麒質疑，李慧琼的內會主席身份有爭議性，如由她主持會議期間通過的法案，都有機會違法。（余俊亮攝）

後來許智峯再以「違法選出的主席」形容李慧琼，梁君彥聽後語帶激動，主動要求許智峯收回該字眼。張超雄質疑，「違法選出的主席」的字眼如何有侮辱性，質疑那只是意見，問該字眼到底有何侮辱性。梁君彥再回應指，不應糾纏在該字眼，表示自己作為主席的裁決是最終裁決，要求許智峯收回言論，許智峯再次收回，指「公眾都不知道是否主席的主席」已走開了，之後繼續有關「限聚令」的發言。