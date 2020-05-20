【拆局】建制圖拉布拖垮「721」議案　為何下午反變泛民拉布？

審視反修例風波中警方表現的監警會報告出爐後，今日（20日）的立法會會議議程中包含由民主派提出的要求就721、831事件等成立專責委員會的議案，適逢明日（21日）是「721」十個月，據悉建制派擔心在此時處理有關議案，會進一步刺激示威者的情緒，故欲採取「拉布」策略試圖「拖死」議案。 惟下午出現戲劇性一幕。成功坐上內會主席寶座的民建聯李慧琼，暫代午休的大會主席梁君彥主持會議，泛民計漏一著，臨時離開會議廳「開會」商討，決定要以追擊李慧琼為首要目標，結果反而是民主派「拉布」，更造成了流會的結局。

《國歌法》下周恢復二讀 特權法查721議案或變明日黃花

根據議程，今明兩日立法會大會「好戲連場」，包括審議由泛民議員提出的引用《立法會（權力及特權）條例》，就721元朗站事件及831太子站事件等成立專責委員會進行調查。由於明日為721十個月，網民估計會有所行動，加上監警會報告剛出爐餘溫猶在，建制派不欲於此時激辯有關議題火上加油，故打算藉「拉布」拖延議程，因為從技術上是完全可以做到，事關721、831等議案排在議程的第五項，之前有六條延展附屬法例修訂期限的擬議決議案需審議，又有建制派議員提出的譴責毛孟靜、郭榮鏗議案，建制派只要動員爭取發言，便足以令泛民的特權法查721議案無法趕及在今明兩日辯論。

只要拖過今明兩日，《國歌法》於下周三（27日）恢復二讀，由於政府法案可以優先插隊，而極具爭議的《國歌法》勢必會糾纏數周，屆時特權法查721議案已變明日黃花，殺傷力大減。因此建制今早採「拖字訣」策略，輪流發言拖延時間。

李慧琼暫代大會主席 泛民急變陣

不過事情在下午出現轉折。由於之前內會尚未選出主席，故在沒有「代主席」的情況下，梁君彥只能宣布暫時休會「放飯」。惟今日下午的會議上，李慧琼突以內會主席身份，坐上主席台暫代主持一職。未有料及此事的一眾泛民議員措手不及，若容許李慧琼主持大會並繼續參與討論，就代表泛民承認其主席一職的合法性，因此泛民旋即「call會」踫頭商量對策，制定追擊李慧琼的計劃。

結果，泛民議員重返會議廳後「接力拉布」，逐一提出規程問題，其中朱凱廸更連番開火，在位上高呼「李慧琼僭政」；朱被逐離場後再由其他民主派議員接力，輪流挑戰李慧琼的合法性，資訊科技界莫乃光則要求梁君彥重返會議廳裁決爭議。

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最終梁君彥在約40分鐘後重返議廳，民主黨許智峯續指「公眾都不知道是否主席的主席」已走開，泛民才重新討論原定議程。最終公民黨郭家麒要求點算法定人數，會議因人數不足流會，當中民主派只有民主黨主席胡志偉和會計界梁繼昌在席。