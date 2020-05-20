梁君彥拒批為李鵬飛默哀　田少批不忠不義不敬　消息：梁跟足程序

自由黨創黨主席李鵬飛上周五（15日）逝世，終年80歲。今日（20日）立法會會議，有議員提出為李鵬飛默哀1分鐘，遭前自由黨創黨黨員、現為經民聯黨員的立法會主席梁君彥拒絕。 自由黨榮譽主席田北俊在社交平台批評梁君彥拒絕默哀是「連外人都不如」，更指對方是「不忠不義不敬嘅人」。

梁君彥以不符合議會慣例為由，拒絕批准為李鵬飛逝世而默哀。（余俊亮攝）

涂謹申建議默哀 梁君彥指不符合議會慣例

李鵬飛在回歸前曾任行政、立法兩局議員，是香港政壇元老。今日立法會大會，現任最資深立法會議員、民主黨涂謹申提出建議，立法會為李鵬飛默哀1分鐘。

不過，主席梁君彥指不符合議會慣例，拒絕該項建議，討論期間亦有其他議員表示希望默哀，梁君彥最終維持決定。

自由黨榮譽主席田北俊向梁君彥發炮。（田北俊facebook截圖）

梁表示深感難過 建議在其他場合悼念

梁君彥當時表示，自己對李鵬飛逝世都深感難過，亦代表立法會向李鵬飛家人致以深切慰問；不過，立法會通常只會為離世的在任議員默哀，因此該建議不符合議會慣例，並建議議員在其他場合悼念。

由於梁君彥是自由黨創黨黨員，他的決定引來田北俊不滿，在facebook個人專頁批評「連街外人都不如」，稱他「一個立法會主席不但無能力，辜負咗北京嘅期望，原來還仲係一個不忠不義不敬嘅人。」

謝偉俊發言前默哀 梁君彥無阻止

今日立法會會議上，有議員在發言前靜默以示哀悼，例如第一個發言的謝偉俊就先行靜默約1分鐘後才發言。謝偉俊表示，明白議會慣例，但同時亦希望向李鵬飛的家人致以深切慰問，而梁君彥並無阻止。

消息人士解釋，按立法會慣例，只有立法會在任議員或非常特殊人士離世，立法會主席才會批准舉行默哀，梁君彥今次是跟足程序來做。

李鵬飛在5月15日逝世，終年80歲。（資料圖片）

立法會通常為三類死者默哀

翻查《香港特別行政區立法會歷史、規則及行事方式參考手冊》，立法會主席可以命令或容許進行默哀，通常為時1分鐘，對象是在任議員、與立法會有密切關係人士，或曾對香港作出重大貢獻的人士。

一般而言，中央政府或香港政府的首長、前任立法局或立法會主席，均被視為與立法會有密切關係人士。如果逝世者不在此列，主席亦可以容許議員動議休會辯論，藉以向逝世者致敬。例如2005年1月19日曾暫停會議為前總書記趙紫陽默哀，2014年6月4日亦曾暫停會議為六四死者默哀。此外，1999年立法會為中國駐前南斯拉夫大使館的死者默哀，2005年亦曾為南亞海嘯死難者默哀。