立法會續審延展限聚令修訂期限　冒犯性言論字眼再致會議暫停

立法會今日（21日）繼續召開大會，審議延展三項關於《預防及控制疾病規例》附屬法例的修訂期限，令法例可更遲於立法會上審議。民主派在會上批評法例被警方濫用將驅散示威者，要求取消或盡快在直接審議法例，建制派則表示支持延展，容後再作討論。 何君堯發言時，批評泛民議員就審議是否延展法例修訂期限應用盡發言時間，認為他們是有意拉布，又批評他們「係又吠，唔係又吠」。民主黨尹兆堅之後發言反其道而行，回應何君堯時形容他「賤」，但被代理主席李慧琼要求收回。後來許智峯質疑李慧琼標準不一，再批評她「扮主席」，後來即使收回，李慧琼都宣布會議暫停。

何君堯疑泛民議員為何在此階段一直發言，「係又吠，唔係又吠，係又啼，唔係又啼，唔DQ你都唔得啦」，相信泛民的目的是拉布。（盧翊銘攝）

何君堯發言時，首先表示很高興見到李慧琼作為代理主席主持會議，形容是會議回復正常。他又表示支持延展，因為延展令立法會有機會深入研究限聚令。他解釋，政府有權訂立附屬法例，先訂立後審議，在訂立後讓立法會有28日時間審議法案，而延展之後就有更多時間討論，他質疑泛民議員為何在此階段一直發言，「係又吠，唔係又吠，係又啼，唔係又啼，唔DQ你都唔得啦」，相信泛民的目的是拉布。

民主黨尹兆堅一度要求正主持會議的李慧琼裁決發言是否有問題，但李慧琼沒要求何收回，只在他完整發言後，提醒議員留意餘下發言。

之後隨即到尹兆堅發言，他表明不支持延展，及後即批評何君堯在上回發言對民主派大放厥詞，但李慧琼並未按其要求處理有關言論。他要求李以同一標準看待他之後向何君堯的言論。尹兆堅之後提到，何君堯讀的英國大學排名由122位升至120位，而排名上升正是在何君堯被褫奪其名譽博士學位後的事，以此證明奪其學位被視為一件好事。他之後又批評何君堯「賤」，被李慧琼指該言論有冒犯性，要求收回。但尹兆堅拒絕，並再度質疑李慧琼停止別人發言的標準不公。

許智峯之後亦提出規程問題，要求李慧琼裁定何君堯之前的言論有冒犯性，又批評李「扮主席都扮得似啲」。李慧琼立即要求許收回，但沒回應會否處理何的言論。許智峯之後應要求收回，但李慧琼之後亦宣布會議暫停，相信有機會是翻看錄影片段，研究何的言論是否有問題。

另外，公民黨譚文豪在早上會議指，限聚令已經實施，但立法會卻無機會辯論，大家本來擔心限聚令被濫用，結果卻成為事實，被警察濫用作拘捕，驅散示威者。他批評，警方在執法時連計數時都數錯：「一、二，跟住就八，甚至一個人當九個人，因為要超過八個人。」

譚文豪質疑，食物及衞生局局長陳肇始設立此法例時，似乎都不清楚警方執行上會如何使用，例如有人排隊取外賣、等車都被警方以限聚令趕走，逛商場又會被警方指有「共同目的」，強調執法與本來的立法目的完全偏離，質疑議案延展之後，是否真的有討論空間，因為之後政府有《國歌法》需要審議，認為法例應被盡快處理，而非延展，否則屆時沒有時間再討論。

民主黨鄺俊宇指，民主派要小心質疑由特首林鄭月娥政府提出的法例，但他認為此法例更應被立即廢止，因為執法者濫用法例，派出的 547張罰款單，包括在太古城居住的牧師，只是路經的人都被胡亂票控。