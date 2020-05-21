【01拆局】港版國安法屬過渡性　23條仍須立法

人大今晚將公布「港版國安法」提案，消息震撼全港，外界隨即關注《基本法》23條的命運。據了解，這次「港版國安法」不是替代性立法，而是過渡性立法，並沒有取代基本法23條立法，香港依然有憲制責任去完成23條立法，只是為了香港在國家安全網上的補漏，倘若23條最終在港成功立法，便有可能取代港版國安法。

但據了解，這次「港版國安法」不是替代性立法，而是過渡性立法，並沒有取代基本法23條立法。（資料圖片）

《基本法》23條問題糾纏經年，中央突推出「港版國安法」，並透過《基本法》附件三在港實施，為何中央猝然出招？中國法學會轄下香港基本法澳門基本法研究會的研究人員接受《香港01》訪問時指出，基本法第廿三條的原文規定，是特區「應自行立法」，條文中這個「應」字所蘊含的意思，是指廿三條立法是特區的一種憲制責任，而不是特區獨享的一種憲制權力。條文並無任何字眼規定，國家安全的立法工作，只能夠由特區自行立法解決，而不能夠透過引入內地國安法解決。



不過研究人員指出，特區已經成立廿十三年，至今仍不能自行展開廿三條立法，這便是特區政府罔顧憲制責任。在此情況下，為了填補國家安全層面上的法律缺位和漏洞，中央也只能夠透過引入內地國安法解決，直到特區履行憲制責任，自行完成廿三條立法為止。「國家主權、安全和發展利益不容侵害，香港的繁荣穩定不可繼續受到破壞。為此，建立和完善香港特區涉國家安全法律制度只能另闢蹊徑。」

「港版國安法」由中央立法、在香港實施，研究人員強調，在特别行政區維護國家安全法律制度構建方面，既是授權條款，反映出中央對特别行政區的信任；也是義務條款，體現了中央對特區的憲制要求。完成基本法第23條立法是特區必須履行的憲制義務。

事實上，清華大學法學院教授、中國法學會香港基本法澳門基本法研究會會長王振民2月26日在內地《光明日報》發表的《建立健全香港特別行政區維護國家安全的法治體系》早已指出，香港反修例運動期間出現大量暴力行為，並有境外敵對勢力介入，這說明香港存在重大國家安全隱患，國家安全的法治體系不健全。

文章指出，在中央維護國家安全的大體系之下，香港特別行政區也應該構建維護國家安全的子體系，而完成基本法第23條立法是特別行政區必須履行的憲制義務。

文章說，中共十九屆四中全會通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》第十二部分就「一國兩制」制度體系建設應該堅持什麼、完善什麼作出了具體部署，其中特別提出「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量」。

「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」正是港版國安法的草案名稱核心部分。