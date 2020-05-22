港版國安法｜批國安法重創港經濟　岑子杰：攬炒香港

十三屆全國人大三次會議今早（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」，草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。民主派各個團體今日（22日）召開聯合記者會，回應國安法立法事宜。 民陣召集人岑子杰表示，審議國安法的消息出台後，香港股市「低開、不停跌」，稱中共才是推動「攬炒香港」的一方，批評此舉不但摧毀自由民主，亦是破壞香港經濟繁榮基礎的「最大核彈」。他指政府亦試過不經立法會就通過蒙面法及限聚令，然後成為了警察濫權的工具，而與此同時法庭亦未必能保障港人。國安法實施後，非港人更加可以到港執法，甚至未必在港審理，批評此舉是「送中之心不死」。岑子杰表示，希望稍後時間民陣公佈行動後，屆時會有多於二百萬港人參與，亦呼籲市民「用自己可以承擔的方式表態」，又認為反修例運動時港人亦曾經絕望過，但其後亦能夠令政府撤回。

港版國安法：第十三屆全國人民代表大會第三次會議5月22日於北京召開。（Reuters）

支聯會主席李卓人則表示，中共的舉動現時是向國際社會宣布香港進入一國一制，批評國安法是以言入罪的「萬能Key」。他又質疑現時支聯會支持內地維權、民主運動，是否犯下煽動顛覆國家安全罪，認為國家安全的定義是「任中共噏」，批評習近平管治下的人權狀況比03年差。李卓人又認為，國安法是想針對與外國有聯繫的人士，質疑「香港仲係咩國際城市？」，又指中共此舉是自掘墳墓，在國際上孤立自己。他同時呼籲香港人要堅持抗爭，向全世界展示決心，屆時國際社會將會作出回應，勸勉港人亦毋須太悲觀。

公民黨立法會議員，民主派會議召集人陳淑莊表示，過去幾個月中央插手香港事務，例如批評黃色經濟圈，批評文憑試歷史科考試題目等事情歷歷在目認為中共未有吸取到逃犯修訂條例失敗的教訓。她指國安機關，會在港執行大陸法律，並不會按照香港法律執法，毋須受香港法律所限，甚至會到中國的法院審理。

民主黨立法會議員黃碧雲則指，國安法是令香港行政、立法、司法機關都要屈從，相信短期內會有中國的國安機構延伸到香港，同時亦會規定香港的行政機關如何執行國安法，批評是侵犯基本法賦予港人的權利。

社民連立法會前議員梁國雄則以自己所穿的「結束一黨專政」T恤為例，稱只要群眾同時穿著該T恤，在大陸已經干犯顛覆國家安全罪。他批評現時政府稱香港出現恐怖主義活動，但其實已經有反恐法處理，毋須另立國安法。他又以08憲章起草人劉曉波為例，稱他就是在國安法下被判監多年。梁國雄呼籲港人於國安法實施後，要在議會內外向全世界說明法例不代表香港人意願。