直播｜反港版國安法示威未息　警銅鑼灣帶走一女子　鵝頸橋清路障

中央主動出手制定「港版國安法」，針對分裂國家、顛覆國家政權等四類行為，引起社會極大爭議，有網民發起今日（24日）下午1時在港島區遊行反對立法，《香港01》直播遊行情況。

【20:58】警方發出新聞稿，指晚上約8時許，仍然有暴徒於銅鑼灣鵝頸橋一帶集結，在馬路中心徘徊或坐在馬路邊。有暴徒推跌路邊的車站牌，將雪糕筒、雨傘、磚頭及木板等雜物拋出軒尼詩道馬路，阻塞多條行車線；附近多組交通燈遭暴徒破壞導致失靈。大量汽車因無法駛過滿佈雜物的車路，被逼繞路而行。

警方警告暴徒停止非法集結及堵路，警方會毫不猶豫採取執法行動，阻止暴徒破壞社會秩序。

【2045】警方再始清理鵝頸橋附近示威者擺設的路障，並在逼近銅鑼灣位置至少帶走一名穿黑衣女子。

【20:15】 原本停泊在軒尼詩道灣仔消防局外的警車駛走，其後有人將雜物掟出馬路，再次堵路。

【20:20】鵝頸橋對出近時代廣場位置有血跡及衣物。有現場人士稱，較早前有警員於此處截查數名示威者。有救護員一度接報到場，不過未能尋獲傷者。據了解傷者已被狗捕。

+ 8 + 7 + 6

警私家車玻璃被擊碎

【1947】醫管局發言人透露，截至晚上6時，示威活動中共有6人送往律敦治醫院，其中一女病人危殆，兩男兩女情況穩定，另有一女病人已出院。

據悉該危殆女子是南亞裔人士，因心臟病發送院。

【1924】現場人士在鵝頸橋下唱歌，防暴警突然衝前制服一名男子，有警員發射胡椒球槍，現場多名人士咳嗽，包括只佩載外科口罩的警員。

【1834】警方表示，傍晚接近6時，警方在銅鑼灣鵝頸橋完成執法後離開，當警方的車隊駛至天樂里時，有暴徒向警車投擲磚頭。其中一輛警察私家車車頭司機位整塊玻璃窗被擊碎，大量玻璃碎片濺進車廂，一名警員受傷流血。

警方指，一輛警方私家車玻璃窗遭示威者擲磚擊碎。（警方FB）

今日示威至少120被捕

【1822】防暴警登上警車離開後，示威者再在鵝頸橋底設路障。

【1730】民主派中西區區議員葉錦龍在銅鑼灣被捕。據中西區區議員黃永志指，葉錦龍在行人路上突然被警察驅趕出馬路，然後被警察壓在地上被捕，同場亦有兩人被捕。

【1700】警方消息指，有示威者密集式向鵝頸橋附近的警察擲磚，3名傳媒聯絡隊人員受傷，主要傷及腳部和膝部，其中一名人員頭盔中磚。

警方其後發稿，指下午約4時45分，警方在銅鑼灣鵝頸橋附近執法期間，有暴徒突然向現場警務人員投擲大量磚頭、硬物及不明液體，有人員頭盔被擊中損毀，事件中至少4名警方的傳媒聯絡隊人員受傷。

警方譴責暴徒的惡行，任何人以暴力及傷害他人的方式去「爭取」訴求，都是超出法律容許的範圍。警方絕不姑息惡行，定必追究到底。

【1658】警方表示，自中午12時起，大批「暴徒」在銅鑼灣及灣仔一帶集結，作出違法暴力行為，截至下午4時半，至少120人被捕，大部分均涉嫌非法集結。

【1643】銳武裝甲車及水炮車途經警察總部對出軒尼詩道，開往灣仔方向 。

【1640】警方至少發放兩枚催淚彈。

警方在Facebook指，下午3時許，有暴徒在銅鑼灣波斯富街快樂大廈的天台集結，期間懷疑向地面投擲多枚玻璃樽，危及途經市民的生命安全。警方立即趕往現場截停8人，其中4人涉嫌非法集結被捕，其餘4人則涉嫌協助及教唆非法集結。

【1621】多人在崇光百貨外被制服，數十名男子被帶上旅遊巴，當中包括多名穿上反光衣的人士，據指被捕人士會被帶到北角警署。警方消息指，80人在崇光外被捕。

【1612】在灣仔柯布連道，有市民心口被胡椒彈球打中，留有紅印，需要急救員為其治理。現場人士指，大批警員登上警車離開時，突然發射數發胡椒彈球。現場所見，地下至少遺下兩粒胡椒彈。

+ 5 + 4 + 3

警拘逾40名示威者

【1600】時裝店IT玻璃被打爛，店內人形公仔被搬出馬路當成路障。IT老闆沈嘉偉曾出席藝人曾志偉等與警察高層飯局。

警方表示，下午約3時半，有暴徒在銅鑼灣破壞商店，以磚頭等硬物擊毀店舖的玻璃，玻璃碎片散落一地。警方警告暴徒停止一切違法暴力行為，警方正在相關地區執法，必定將涉案人繩之於法。

【1548】消防員下車移開在記利佐治街阻礙消防車前進的路障，示威者在消防車離開後重新築起障礙物。

【1544】百德新街有黑衣人將雜物堆放於馬路架設路障。

【1538】警方在Facebook表示，下午約2時半，銅鑼灣有大批「暴徒」爬越馬路圍欄，闖入告打士道行車線以雜物堵路，完全罔顧現場道路使用者的安全。警方立即到場阻止，大批暴徒逃至鴻興道附近，終被制服拘捕。事件中至少40名男女涉嫌參與非法集結被捕。

警方警告「暴徒」切勿以為犯法後可以逃出法網，警方必定全力執法，將所有涉案人繩之於法。

警方施放催淚彈，一片煙霧瀰漫。（李澤彤攝）

+ 6 + 5 + 4

金鐘道全封

【1524】水炮車在鵝頸橋位置連環射水，同一時間在波斯富街向天后方向施放催淚彈。

【1508】莊士頓道有示威者設置磚陣，焚燒雜物，其後消防到場救熄。

【1507】警察總部對出防線的警方指揮官宣布，往金鐘太古廣場方向已被封鎖，呼籲市民向東邊方向離開。

【1505】水炮車在鵝頸橋位置射水驅散示威者。

【1500】有警員登上一架準備往金鐘方向離開的電車，搜查乘客的隨身物品。

【1453】速龍小隊成員架車衝到莊士敦道一帶，驅散剛才設路障的示威者。有速龍小隊成員包圍10多名示威者後，未有拘捕任何人，僅稱：「唔好喺度堵路啦，返屋企啦。」隨後離開。

【1448】有示威者向金鐘推進，警方在警總對出往金鐘方向設防線。

示威者搬動鐵馬。（歐嘉樂攝）

水炮車出動 商鋪落閘

【1420」中聯辦外，防暴持布袋彈走往中環方向。

【1417】警方已封鎖整條佐治記利街行車道及部分行人路。

【1409】警方一直舉藍旗向記利佐治街推進，並要求記者離開。

【1405】警方在灣仔軒尼詩道舉黑旗。

【1356】銳武裝甲車及水炮車向銅鑼灣方向推進，示威者則由鵝頸橋向灣仔方向推進，在灣仔、銅鑼灣一帶商鋪落閘。

+ 6 + 5 + 4

（歐嘉樂攝）

警指有人投擲雜物 放催淚煙屬最低武力

【1337】警方在facebook表示，在下午1時許，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，警方在現場維持秩序，有暴徒向警察投擲雨傘、水樽等雜物。為制止暴徒的暴力行為，警方使用最低所需武力，包括施放催淚煙。

警方警告暴徒立即停止違法暴力行為，警方會果斷採取執法行動。

【1333】警方在銅鑼灣糖街位置多次發射催淚彈，並要求在場社工離開。

【1326】不少市民、外傭爭相走避，有市民怒斥：「原本仲有1分鐘就有車，無啦啦放催淚彈唔比我搭！」

【1325】在銅鑼灣，有示威者投擲雜物，警方發射胡椒球槍及催淚彈。在灣仔，警員要求天橋上的記者及市民離開。

【1258】數十人沿軒尼詩道，經過鵝頸橋，向灣仔方向前行，一行人高呼「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等口號。警方在SOGO對出馬路行人過路處，要求在過路口停留的人群離開。

【1254】警方舉起藍旗，指有關遊行屬非法集結，要求在場人士立即離開。

【1240】在銅鑼灣鵝頸橋一帶，有數十名警員駐守，有防暴警員截停身穿淺色衣服的年輕人進行截查。在灣仔，多名防暴警員在大王東街巡邏。

+ 3 + 2

警指「快咇」涉非法集結

【1229】人民力量譚得志稱，健康講座獲香港法例599C豁免，警方指譚得志涉組織非法集結，不獲得法例豁免，付後將他拘捕。警方強行關掉譚得志的喇叭期間，與在場市民口角，有防暴警察一度取出胡椒噴劑搖動，作勢噴射。

【1224】警方要求市民不要參加未經批准集結，並稱懷疑譚得志的街站有機會違反限聚令

【1219】人民力量譚得志「快咇」在銅鑼灣東角道對出擺街站宣傳政治理念，民主黨亦在百德新街擺街站售賣籌款劵。

【1200】銅鑼灣時代廣場外亦有數名防暴警察站崗，他們正對身穿黑色上衣戴黑色口罩的男女截停搜查。

【1148】鑼灣SOGO外有約20名防暴警察站崗，銅鑼灣地鐵站內亦有防暴警察入閘內巡邏。

【1145】灣仔修頓球場附近一帶地面暫未見警方佈防，但灣仔地鐵站大堂已有逾10名防暴警員戒備。

昨日中聯辦外警方佈防情況