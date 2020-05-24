直播｜消息：80人崇光外被捕　多名穿反光衣人士被帶上警旅遊巴　

中央主動出手制定「港版國安法」，針對分裂國家、顛覆國家政權等四類行為，引起社會極大爭議，有網民發起今日（24日）下午1時在港島區遊行反對立法，《香港01》直播遊行情況。

時裝店IT玻璃被打爛。（梁鵬威攝）

【1621】多人在崇光百貨外被制服，數十名男子被帶上旅遊巴，當中包括多名穿上反光衣的人士，據指被捕人士會被帶到北角警署。警方消息指，80人在崇光外被捕。

【1612】在灣仔柯布連道，有市民心口被胡椒彈球打中，留有紅印，需要急救員為其治理。現場人士指，大批警員登上警車離開時，突然發射數發胡椒彈球。現場所見，地下至少遺下兩粒胡椒彈。

+ 5 + 4 + 3

警拘逾40名示威者

【1600】時裝店IT玻璃被打爛，店內人形公仔被搬出馬路當成路障。IT老闆沈嘉偉曾出席藝人曾志偉等與警察高層飯局。

警方表示，下午約3時半，有暴徒在銅鑼灣破壞商店，以磚頭等硬物擊毀店舖的玻璃，玻璃碎片散落一地。警方警告暴徒停止一切違法暴力行為，警方正在相關地區執法，必定將涉案人繩之於法。

【1548】消防員下車移開在記利佐治街阻礙消防車前進的路障，示威者在消防車離開後重新築起障礙物。

【1544】百德新街有黑衣人將雜物堆放於馬路架設路障。

【1538】警方在Facebook表示，下午約2時半，銅鑼灣有大批「暴徒」爬越馬路圍欄，闖入告打士道行車線以雜物堵路，完全罔顧現場道路使用者的安全。警方立即到場阻止，大批暴徒逃至鴻興道附近，終被制服拘捕。事件中至少40名男女涉嫌參與非法集結被捕。

警方警告「暴徒」切勿以為犯法後可以逃出法網，警方必定全力執法，將所有涉案人繩之於法。

警方施放催淚彈，一片煙霧瀰漫。（李澤彤攝）

+ 6 + 5 + 4

金鐘道全封

【1524】水炮車在鵝頸橋位置連環射水，同一時間在波斯富街向天后方向施放催淚彈。

【1508】莊士頓道有示威者設置磚陣，焚燒雜物，其後消防到場救熄。

【1507】警察總部對出防線的警方指揮官宣布，往金鐘太古廣場方向已被封鎖，呼籲市民向東邊方向離開。

【1505】水炮車在鵝頸橋位置射水驅散示威者。

【1500】有警員登上一架準備往金鐘方向離開的電車，搜查乘客的隨身物品。

【1453】速龍小隊成員架車衝到莊士敦道一帶，驅散剛才設路障的示威者。有速龍小隊成員包圍10多名示威者後，未有拘捕任何人，僅稱：「唔好喺度堵路啦，返屋企啦。」隨後離開。

【1448】有示威者向金鐘推進，警方在警總對出往金鐘方向設防線。

示威者搬動鐵馬。（歐嘉樂攝）

水炮車出動 商鋪落閘

【1420」中聯辦外，防暴持布袋彈走往中環方向。

【1417】警方已封鎖整條佐治記利街行車道及部分行人路。

【1409】警方一直舉藍旗向記利佐治街推進，並要求記者離開。

【1405】警方在灣仔軒尼詩道舉黑旗。

【1356】銳武裝甲車及水炮車向銅鑼灣方向推進，示威者則由鵝頸橋向灣仔方向推進，在灣仔、銅鑼灣一帶商鋪落閘。

+ 6 + 5 + 4

（歐嘉樂攝）

警指有人投擲雜物 放催淚煙屬最低武力

【1337】警方在facebook表示，在下午1時許，銅鑼灣有示威者霸佔軒尼詩道一帶的馬路，警方在現場維持秩序，有暴徒向警察投擲雨傘、水樽等雜物。為制止暴徒的暴力行為，警方使用最低所需武力，包括施放催淚煙。

警方警告暴徒立即停止違法暴力行為，警方會果斷採取執法行動。

【1333】警方在銅鑼灣糖街位置多次發射催淚彈，並要求在場社工離開。

【1326】不少市民、外傭爭相走避，有市民怒斥：「原本仲有1分鐘就有車，無啦啦放催淚彈唔比我搭！」

【1325】在銅鑼灣，有示威者投擲雜物，警方發射胡椒球槍及催淚彈。在灣仔，警員要求天橋上的記者及市民離開。

【1258】數十人沿軒尼詩道，經過鵝頸橋，向灣仔方向前行，一行人高呼「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等口號。警方在SOGO對出馬路行人過路處，要求在過路口停留的人群離開。

【1254】警方舉起藍旗，指有關遊行屬非法集結，要求在場人士立即離開。

【1240】在銅鑼灣鵝頸橋一帶，有數十名警員駐守，有防暴警員截停身穿淺色衣服的年輕人進行截查。在灣仔，多名防暴警員在大王東街巡邏。

+ 3 + 2

警指「快咇」涉非法集結

【1229】人民力量譚得志稱，健康講座獲香港法例599C豁免，警方指譚得志涉組織非法集結，不獲得法例豁免，付後將他拘捕。警方強行關掉譚得志的喇叭期間，與在場市民口角，有防暴警察一度取出胡椒噴劑搖動，作勢噴射。

【1224】警方要求市民不要參加未經批准集結，並稱懷疑譚得志的街站有機會違反限聚令

【1219】人民力量譚得志「快咇」在銅鑼灣東角道對出擺街站宣傳政治理念，民主黨亦在百德新街擺街站售賣籌款劵。

【1200】銅鑼灣時代廣場外亦有數名防暴警察站崗，他們正對身穿黑色上衣戴黑色口罩的男女截停搜查。

【1148】鑼灣SOGO外有約20名防暴警察站崗，銅鑼灣地鐵站內亦有防暴警察入閘內巡邏。

【1145】灣仔修頓球場附近一帶地面暫未見警方佈防，但灣仔地鐵站大堂已有逾10名防暴警員戒備。

昨日中聯辦外警方佈防情況