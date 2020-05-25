紫荊研究院委託港大民調：57.7%人稱理解中央推「港版國安法」　

全國人大會議上周五（22日）開幕，第五項議程將審議俗稱「港版國安法」，並將有關法律列入《香港基本法》附件三，由香港特區在當地公布實施，引起社會震盪。紫荊研究院委託港大社會科學民意調查中心，在22至24日以電話抽樣形式訪問逾1810名香港市民對中央推行「港版國安法」的意見。 結果反映有逾六成四受訪者認同香港有責任維護國家安全；有五成二受訪者認為香港在回歸23年未能就《基本法》第23條立法是不理想。

調查結果顥示，有71.7%受訪者認同「貫徹落實好《基本法》，對於保持一國兩制和維護香港繁榮穩定具有重要意義」。另外，有64.7%受訪者認同「作為中華人民共和國轄下的一個特別行政區，香港有責任維護國家安全，確保國家利益不受損害。」26.2%人表示不認同。

對於香港保障國家安全的情況，有54.1%受訪者認同「香港現時已經出現外國勢力與港獨勢力合流、危害國家安全的情況」;有37.7%人表示不認同。

對於特區政府在回歸23年未能就23條立法，有52%受訪者表示並不理想， 31.3%認為理想。55.8%受訪者表示沒有信心香港可以在短期內完成《基本法》23條立法，只有23.4%人指有信心。

對於「全國人大依法作出決定，授權全國人大常委會制定香港維護國家安全的有關法律」，有57.7%受訪者對此決定表示理解，另有42.3%表示不理解。