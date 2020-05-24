港版國安法｜李家超稱全力支持人大草案：帶領紀律部隊履行職責

中央主動出手制定「港版國安法」引起社會巨大迴響，有網民發起今日（24日）下午1時在港島區遊行反對立法，其後演變成連場衝突，催淚彈、磚頭陣、雨傘陣再現鬧市街頭。警方全日至少拘捕180人。 保安局晚上發聲明，保安局局長李家超對全國人大的草案表示全力支持，並會帶領各紀律部隊全面履行應有職責，竭力維護國家安全，認為今天的事件證明全國人大正審議的草案有其必要性和迫切性。

保安局指，過去一年香港出現的暴力不斷升級，涉及多宗爆炸品和真槍案件，恐怖主義正在港滋生，「港獨」等危害國家安全的活動更越趨猖獗。他形容「香港在短短數月內由世界上最安全的城市之一變成被「黑暴」陰影籠罩的城市」。

聲明提到，今天((24日)在港島區發生的嚴重暴力行為令多處交通嚴重受阻，暴徒四處破壞，多間店鋪被毀，多名無辜市民及警員受傷，有人展示旗幟宣揚「港獨」，保安局局長強烈譴責暴徒及「港獨」分子的行為，並表示全力支持警方嚴正執法。今天的事件證明全國人大正審議的草案有其必要性和迫切性。

李家超表示全力支持全國人大的草案，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，讓香港重回正軌，確保香港長期繁榮穩定。