直播｜董建華：國安法令香港現曙光　如沒計劃分裂國家無理由害怕

中央出手為香港制定「港版國安法」，全國政協副主席董建華今日（25日）下午3時，透過「團結香港基金」進行網上直播，預料將首度開腔回應立法事宜，《香港01》將進行直播。 董建華表示，國安法立法建議令不少香港人鼓舞，形容在經歷多番折騰後，香港終於出現曙光。他指中央已表明立法只針對極少數人，如沒有計劃分裂國家、串連外國勢力干擾香港事務，實在沒有任何理由感到害怕或憂慮，強調立法是保護每一個家、每一個人。

全國人大會議正審議「港區國安法」，並將於本周四（28日）進行表決，再交由人大常委會制定草案內容。

董建華表示，國安法立法是為了充分保護國家香港及每一個人，希望大家以客觀理性態度看待立法，明白其重要性及必要性。他又說，立法是為了保護國家安全，確保主權統一及領土完整，以及重大利益不受內外的影響。

他強調，中國公民有義務維護國家安全，國家主權是人民的保障，安邦定國的重要基石。他又指，現時的國際形勢百年未見，自去年反修例風波起，外國勢力肆無忌憚介入，有人鼓吹港獨及自決，亦有西方反華勢力介入，社會已不能再容許這些事情發生。

董建華說，立法是為了保護社會安定，指23條一直未能完成，令香港成為國家安全風險口，批評無休止的示威令秩序混亂，市道蕭條，香港經濟元氣大傷，失業率更創下十年新高，「這是一家人受到的痛苦」。

他批評反對派縱容暴力，甚至揚言否決立法會所有撥款，反問是否要讓香港辛苦建立的一磚一瓦，付諸流水。他又指，香港人不應該有「起底」等日子，人大立法有效制止、懲治社會騷亂活動，只有社會穩定才能追求心中所想。