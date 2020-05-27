國歌法二讀．直播｜張建宗冀國歌法於今日會議取得進展　可以落實

立法會會議今日（27日）繼續舉行，是日議程包括《國歌條例草案》恢復二讀。由於近日全國人大會議提出將「港版國安法」以全國性法律列入《基本法》附件三，直接為香港立法，街頭抗爭重燃，有市民發起三罷，湧往立法會附近，警方嚴陣以待，在全港各處重兵駐守。建制派昨晚已有部分議員通宵留守迎戰，民主派亦部署抗爭行動，今日會議期間預料將爆發衝突。 《香港01》將直播會議過程。

【10:49】政務司司張建宗在會議開始前向記者表示，國歌法立法工作至今已有兩年多時間，期望今日會議取得進展可以落實，強調是特區政府憲制責任，國歌有一定重要性，香港人有道義及責任尊重國歌。張建宗又希望不要在議會作暴力行為。

《國歌條例草案》將於今日（27日）的立法會會議上恢復二讀辯論，立法會主席梁君彥日前表示，決定預留共約30小時處理《國歌法》草案，包括8小時用作恢復二讀辯論後的議員發言及官員回應、16小時的全體委員會審議、以及6小時的三讀辯論及議案表決，預計於6月4日完成所有程序。

根據《議事規則》，每位議員可於恢復二讀辯論階段發言一次，每次15分鐘；在全體委員會審議階段則無限發言次數，但每次同樣只限15分鐘；三讀辯論階段每位議員限發言一次，每次15分鐘。但值得注意的是，由於梁君彥已就每個階段劃定審議時間，即使有議員欲在全體委員會階段多次發言，相信在限定時間後就會被終止。

由於今日的會議只有約5.5小時用作審議《國歌法》，估計要待明日會議上才能完成恢復二讀階段，並進入全體委員會審議階段，合併審議主體條文、附表及修正案。