國歌法二讀．直播｜泛民要求暫停會議　遭代主席李慧琼拒絕

立法會會議今日（27日）繼續舉行，是日議程包括《國歌條例草案》恢復二讀。由於近日全國人大會議提出將「港版國安法」以全國性法律列入《基本法》附件三，直接為香港立法，街頭抗爭重燃，有市民發起三罷，湧往立法會附近，警方嚴陣以待，在全港各處重兵駐守。建制派昨晚已有部分議員通宵留守迎戰，民主派亦部署抗爭行動，今日會議期間預料將爆發衝突。 《香港01》將直播會議過程。

【17:40】有人在會議廳內放疑似防狼器，會議內不斷發岀聲響。

李慧琼其後要求鄭松泰發言，但鄭松泰稱需移除該裝置後才發言。李慧琼稱若知道誰放裝置會立即趕離場，李其後指保安確認是許智峯放裝置，但許已經離開會議廳。

胡志偉建議李慧琼暫停會議

【17:30】民主黨胡志偉呼籲李慧琼暫停會議，容許議員到現時的示威、衝突現場實地調停，減少社會因國歌法產生的矛盾及衝突。民主黨許智峯提出規程問題，希望議會能回應街上市民訴求，強調非提出中止待續。鄺俊宇則提出容許議員緊急質詢，指外面多達數百人被捕，希望能幫忙作調停。

李慧琼指，梁君彥已表明不再處理《議事規則》第16(2)條，不同意暫停會議，認為現時不可以即時處理當前社會問題。

【17:15】社福界邵家臻指，建制派曾建議政府直接頒布國歌法，形容國歌法只是限制自由的頭盤，主菜是人大正在審議的國安法，將會令「一國兩制」埋葬，港人不會向惡勢力低頭。作為社工老師，邵家臻自言教學生要尊重，惟尊重亦有限度及雙向，有政權以嚴刑竣法要求人民尊重，質疑為何「唔攞塊境照下自己」。他又批評，警方近日以胡亂引用限聚令，將來會用更多的法例打壓市民原有的權利，強調表達自由是基本人權，同時應保障不受恐嚇干預，並受國際公約保障；對於政府企圖淡化國歌法的影響，而市民立法後隨時可被定罪，事實上是達致寒蟬效應。

民主黨胡志偉反問建制派「你地係咪冇仔女，想佢地生活係咩環境，係咪想生活係隨時比人拉嘅世界」。胡志偉擔心，國歌法會成為另一個壓制人民的工具，又稱國歌名不正言不順，成為壓制人民的政權，配不上國歌的歌詞。



【16:30】工黨立法會議員張超雄表示，面對這一條毀滅香港的法例，但主席卻不容許辯論，梁君彥隨即指已經做了裁決，希望張超雄能尊重裁決。張超雄又形容國歌法是惡化，但國安法卻是惡一萬倍的惡法，他提及國歌法在牟言部分「無端端僭建愛國精神」，強調愛國不等於愛黨。張超雄認為，政府越「格硬嚟」只會適得其反。

專業議政莫乃光表示，他曾經說香港有自由但沒有民主，故需要爭取，惟現在「自由都無埋」。他稱看著外面被捕人數不斷增加，作為議員心情難以形容，強調「唔係唔畀示威問題就解決」。莫乃光稱，現時如何被視侮辱國歌損害國家尊嚴，仍然是模糊不清。他又指，美國和加拿大大致沒為不尊重國家行為定罰則，部分美國州份是罰款100美元，希望建制派不要錯誤援引例子。

【16:16】人民力量陳志全發言提到，有建制派指，就算國歌法今屆立法會無法通過的話，將以基本法附件三方式直接引入香港；他認為國歌法不可能被拉布「拉死」，因為立法會主席梁君彥已頒布了時間限制。他呼籲建制派不要再推卸至內會未能選出主席等藉口，強調建制派人多，只要一等到表決即可令法案通過。

他又提到3500名警察今日的安排有如「軍管」，在議會外發射胡椒球槍，但議會內卻不理會外間發生甚麼事。他反問，是否只要是政府的法例來到立法會，就一定要獲通過，反問立法會是否已經是「橡皮圖章」。



【16:01】民主黨林卓廷指，國歌法辯言第三段提到，要增強國家觀念，弘揚愛國精神。他指《義勇軍進行曲》是抗日戰爭的戰歌，而他本身修讀歷史，對不少將領有很高的敬意。他想與香港人、內地人及中央政府指，他這種「大中華膠」的政治思想，現在愈來愈淡，因為中國共產黨現代將愛國與受黨混為一談，加上中央政府對香港年青人的打壓嚴重，他認為弘揚愛國精神，不應該以立法處理。

林卓廷表示，國旗條例及國徽條例引入香港時，都沒有將弘揚愛國精神寫進條文中，相信現時寫入條例中，由於愛國與愛黨觀念被混為一談，年青人將難以接受。 他解釋，港人眼中，政權是管理國家的權力機關，可以更替，反問港人如何接受這種概念。

林卓廷又指，不少國家的國歌法都沒有設立罰則，港人過去一直有國家觀，在水災、六四等問題都有支援。他強調，愛國不是可以強行灌輸的愛國精神教育，愈灌輸愈大反感。民主黨難以支持。

【15:45】公民黨陳淑莊提到，市民對國安法的擔心，就是草案未有清楚列出內容包括什麼條文，而法律是需要看原整條文及立法原意，國安機關能在港設什麼機構、條例是否有追溯期等均未有交代。談及國歌法，陳淑莊以最近DSE歷史科備受質疑的試題為例，稱義勇軍進行曲的作曲家在民革期間的下場淒慘，是否以後亦不能提及相關歷史。陳淑莊批評，行政機關有法必用，特區政府用「法律武器」趁亂打劫，令市民的權利受損，言論及新聞自由受到限制，造成社會非常大的恐懼，呼籲香港人要企硬。

郭家麒就指，非所有地方都有就國歌立法，即使美國及加拿大有國歌法，亦未有設罰則，認為民主國家的政權由民主選舉產生，人民自然會維護自己選出來的領導人，並真心誠意地承認政府及其國歌，故不需要立法。郭家麒批評，中央及港府將人民視作管治的工具，用打壓令港人順服，是政制出了問題。他又提到，有消息指外藉法官不可處理國安法有關的案件，斥香港法治已岌岌可危。

【15:31】建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，不少標榜人權、自由與民主的西方國家，都有透過立法保護其國旗、國徽及國歌，並將蓄意侮辱國家象徵的行為列為刑事罪行，強調有關做法並非限制國民的表達或思想自由，亦非逼人愛國、或逼人支持任何政權或政黨，只是要維護國家基本尊嚴。

謝偉銓指，只要並非蓄意侮辱國歌，純粹沒有肅立、舉止不夠莊重，都並不構成任何刑事罪行。反之若有意圖地侮辱國歌，屬刑事罪行，一旦罪成最高可被判監3年。

對於有人質疑國歌法限制了市民表達自由，謝偉銓表示，並不關乎此事，最多只是限制了某一種特定嘅表達方式，即不可以透過侮辱國歌的方式去表達。

謝偉銓指，他作為國民實在想不到任何理由，不支持加緊維護國家的尊嚴，對作為國家象徵嘅國歌加以保護，草案對一般市民基本上毫無影響，大家不需要改變現有生活習慣，亦不會違反草案各項規定與要求。

【15:02】《國歌法》條例草案委員會主席廖長江在會議上作出工作報告，他認為國歌是憲法確立的標誌，理應尊重。他稱在2017年，全國人大將《國歌法》納入附件三，由香港在當地公布或立法實施，故香港有憲制責任，而政府亦選擇本地立法。廖長江稱，《國歌法》條例草案委員會已召開17次會議，歷時50小時，報告原定去年6月14日恢復二讀，但因反逃修條例風波及內會停擺關係延至今日進行。他認為訂立《國歌法》主旨是尊重國歌，就侮辱或不當使用國歌的行為定罰則，強調整體爭議不大，但他認為市民對立法有誤解，甚至將此形容為惡法。

廖長江稱，大部分涉《國歌法》的問題和疑慮在委員會審議時獲得解答，如食客在茶餐廳、酒樓進食時，電視同時播放國歌，市民是毋須跟隨奏唱，僅是當有人公開侮辱國歌時才會違反法例，但是否違反則要視乎具體情況，強調舉證在於檢控方。他提到，另一項是有人認為立法會議員宣誓時有機會因違反《國歌法》而被DQ，他批評是偽命題，重申法例表明議員應擁護基本法和一國兩制，若議員不熟悉普通話用廣東話奏唱國歌，此舉沒意圖證明是違反《國歌法》，但他呼籲議員應好好學習普通話。廖長江又指，大家應回歸理性，並非以政治行為，甚至發起三罷阻止議員開會。

【14:54】人民力量陳志全接力根據《議事規則》第16(2)條動議緊急質詢，要求討論5月27至28日期間，警方在金鐘一帶部署對市民造成的影響。梁君彥立即表示認為不符合規定，拒批緊急質詢。梁君彥強調，自己按《基本法》72(1)條賦予的權力主持會議，有責任保障會議有秩序、有效率地進行，已預留30小時討論國家條例草案，並表明不會再處理任何緊急質詢的議案。

陳志全及後要求點算法定人數。民主黨尹兆堅在座位高呼，指不滿市民的性命財產受今日警方的部署威脅，被梁君彥作出警告。

【14:32】 立法會開始恢復二讀審議國歌法。公民黨陳淑莊提出緊急質詢，討論人大的「港版國安法」。立法會主席梁君彥在休會研究後表示，明白陳淑莊所提的內容備受公眾關注，但認為陳淑莊動議的措辭並不中性，而且由於牽涉到國家層面，由國家最高權力機關，即全國人民代表大會審議，之後全國人大常委會立法，才再徵詢特區政府的意見，因此認為動議並無迫切性，裁定議案不符合議事規則第16(2)條，即提出緊急質詢的的規定。

陳淑莊對裁決表示失望，並希望梁君彥日後可以讓議員讀完全部議案。

陳淑莊提休會待續 立法會暫停會議處理

【13:35】公民黨陳淑莊動議休會待續，就全國人大審議「港版國安法」草案進行辯論。陳淑莊指，人大草案令香港乃至國際憂慮甚或恐慌，氣氛有如80年代香港面臨前途談判，觸法嚴重的信心危機，是「一國兩制」最大的轉捩點。陳淑莊表示，草案針對的罪行均是《基本法》第23條列明，屬本港自行立法範圍，應休會待續討論忘舉有否僭越高度自治；而國安機關可來港設機構，有否規定是什麼機構。梁君彥宣布，休會考慮陳淑莊的議案。

【13:16】政制及內地事務局局長曾國衛會見傳媒時表示，國歌法條例草案今日將怖復二讀辯論，感謝立法會過去詳細審議條例草案，亦感謝警務處和紀律部隊人員確保秩序令會議得以進行。他強調國歌法的立法精神是希望大家可以尊重國家的標誌和象徵，期望議員們能夠務實和理性辯論，令政府完成憲制責任。

對於全國人大常委員正審議「港版國安法」，曾國衛稱回歸後香港是國家不可分離的一部分，惟過去一段時間未能立法，目前成為國家安全的短板和漏洞，故在保障人民利益方面具逼切性。他重申，政府絕對支持人大決定，認為是合憲、合法的安法，籲大家不要過度猜測。

被問到草案應否有追溯期以及叫「結束一黨專政」會否被視為推翻政權，曾國衛指現時未有詳細條文，但認為香港居民原有的言論、結社、遊行示威等權力仍受保障。至於追溯期方面，他稱要視乎立法安排，政府會適當地反映意見。

【10:49】政務司司張建宗在會議開始前向記者表示，國歌法立法工作至今已有兩年多時間，期望今日會議取得進展可以落實，強調是特區政府憲制責任，國歌有一定重要性，香港人有道義及責任尊重國歌。張建宗又希望不要在議會作暴力行為。

《國歌條例草案》將於今日（27日）的立法會會議上恢復二讀辯論，立法會主席梁君彥日前表示，決定預留共約30小時處理《國歌法》草案，包括8小時用作恢復二讀辯論後的議員發言及官員回應、16小時的全體委員會審議、以及6小時的三讀辯論及議案表決，預計於6月4日完成所有程序。

根據《議事規則》，每位議員可於恢復二讀辯論階段發言一次，每次15分鐘；在全體委員會審議階段則無限發言次數，但每次同樣只限15分鐘；三讀辯論階段每位議員限發言一次，每次15分鐘。但值得注意的是，由於梁君彥已就每個階段劃定審議時間，即使有議員欲在全體委員會階段多次發言，相信在限定時間後就會被終止。

由於今日的會議只有約5.5小時用作審議《國歌法》，估計要待明日會議上才能完成恢復二讀階段，並進入全體委員會審議階段，合併審議主體條文、附表及修正案。