國歌法二讀．直播｜郭榮鏗接力提休會待續　仍未恢復二讀國歌法

立法會會議今日（27日）繼續舉行，是日議程包括《國歌條例草案》恢復二讀。由於近日全國人大會議提出將「港版國安法」以全國性法律列入《基本法》附件三，直接為香港立法，街頭抗爭重燃，有市民發起三罷，湧往立法會附近，警方嚴陣以待，在全港各處重兵駐守。建制派昨晚已有部分議員通宵留守迎戰，民主派亦部署抗爭行動，今日會議期間預料將爆發衝突。 《香港01》將直播會議過程。

【14:32】 立法會開始恢復二讀審議國歌法。公民黨陳淑莊提出緊急質詢，討論人大的「港版國安法」。立法會主席梁君彥在休會研究後表示，明白陳淑莊所提的內容備受公眾關注，但認為陳淑莊動議的措辭並不中性，而且由於牽涉到國家層面，由國家最高權力機關，即全國人民代表大會審議，之後全國人大常委會立法，才再徵詢特區政府的意見，因此認為動議並無迫切性，裁定議案不符合議事規則第16(2)條，即提出緊急質詢的的規定。

陳淑莊對裁決表示失望，並希望梁君彥日後可以讓議員讀完全部議案。

陳淑莊提休會待續 立法會暫停會議處理

【13:35】公民黨陳淑莊動議休會待續，就全國人大審議「港版國安法」草案進行辯論。陳淑莊指，人大草案令香港乃至國際憂慮甚或恐慌，氣氛有如80年代香港面臨前途談判，觸法嚴重的信心危機，是「一國兩制」最大的轉捩點。陳淑莊表示，草案針對的罪行均是《基本法》第23條列明，屬本港自行立法範圍，應休會待續討論忘舉有否僭越高度自治；而國安機關可來港設機構，有否規定是什麼機構。梁君彥宣布，休會考慮陳淑莊的議案。

【13:16】政制及內地事務局局長曾國衛會見傳媒時表示，國歌法條例草案今日將怖復二讀辯論，感謝立法會過去詳細審議條例草案，亦感謝警務處和紀律部隊人員確保秩序令會議得以進行。他強調國歌法的立法精神是希望大家可以尊重國家的標誌和象徵，期望議員們能夠務實和理性辯論，令政府完成憲制責任。

對於全國人大常委員正審議「港版國安法」，曾國衛稱回歸後香港是國家不可分離的一部分，惟過去一段時間未能立法，目前成為國家安全的短板和漏洞，故在保障人民利益方面具逼切性。他重申，政府絕對支持人大決定，認為是合憲、合法的安法，籲大家不要過度猜測。

被問到草案應否有追溯期以及叫「結束一黨專政」會否被視為推翻政權，曾國衛指現時未有詳細條文，但認為香港居民原有的言論、結社、遊行示威等權力仍受保障。至於追溯期方面，他稱要視乎立法安排，政府會適當地反映意見。

【10:49】政務司司張建宗在會議開始前向記者表示，國歌法立法工作至今已有兩年多時間，期望今日會議取得進展可以落實，強調是特區政府憲制責任，國歌有一定重要性，香港人有道義及責任尊重國歌。張建宗又希望不要在議會作暴力行為。

《國歌條例草案》將於今日（27日）的立法會會議上恢復二讀辯論，立法會主席梁君彥日前表示，決定預留共約30小時處理《國歌法》草案，包括8小時用作恢復二讀辯論後的議員發言及官員回應、16小時的全體委員會審議、以及6小時的三讀辯論及議案表決，預計於6月4日完成所有程序。

根據《議事規則》，每位議員可於恢復二讀辯論階段發言一次，每次15分鐘；在全體委員會審議階段則無限發言次數，但每次同樣只限15分鐘；三讀辯論階段每位議員限發言一次，每次15分鐘。但值得注意的是，由於梁君彥已就每個階段劃定審議時間，即使有議員欲在全體委員會階段多次發言，相信在限定時間後就會被終止。

由於今日的會議只有約5.5小時用作審議《國歌法》，估計要待明日會議上才能完成恢復二讀階段，並進入全體委員會審議階段，合併審議主體條文、附表及修正案。