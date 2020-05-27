國歌法二讀｜泛民接力提緊急質詢圖阻二讀　梁君彥落閘拒處理

立法會今日(27日)在警方嚴陣佈防下召開會議，下午約三時恢復《國歌條例草案》二讀。在法案恢復二讀辯論前，民主派接連根據《議事規則》16(2)條動議休會待續，意圖「拉布」，立法會主席梁君彥在泛民第三度提出休會待續後，決定不再處理休會待續動議，正式進入恢復二讀程序。

公民黨陳淑莊即按16（2）條動議休會待續，要求立法會就全國人大審議「港版國安法」草案辯論。（梁鵬威攝）

梁君彥不再處理緊急質詢動議

立法會會議早上十一時開始會議，至下午一時完成六項口頭質詢，預備進入《國歌條例草案》恢復二讀程序。公民黨陳淑莊即按《議事規則》第16(2)條動議休會待續，要求立法會就全國人大審議「港版國安法」草案辯論。陳淑莊發言時指出，「港版國安法」令香港乃至國際憂慮甚或恐慌，氣氛有如80年代香港面臨前途談判，觸發嚴重信心危機，是「一國兩制」最大的轉捩點。陳淑莊表示，草案針對的罪行均是《基本法》第23條列明，屬本港自行立法範圍，應休會待續討論人大做法有否僭越高度自治，又質疑國安機關可來港設立機構按何規定。

梁君彥暫停會議半小時考慮陳淑莊提出的動議，稱經研究後表示，明白陳淑莊所提的內容備受公眾關注，但認為陳淑莊動議的措辭並不中性，且由於牽涉到國家層面，由國家最高權力機關，即全國人民代表大會審議，及後由全國人大常委會立法，才再徵詢特區政府的意見，故認為動議並無迫切性，裁定議案不符合《議事規則》第16(2)條，即提出緊急質詢的規定。

法律界議員、公民黨郭榮鏗接力以提出緊急質詢，就有行政會議成員及傳媒報道指出，國安法將規定外籍法官不能審議涉及國家安全的案件，認為做法對香港的司法制度及司法獨立構成重大影響，要求大會就此討論。梁君彥暫停會議十分鐘後指出，郭榮鏗提交的議案並不迫切，認為議員尚有很多機會在不同渠道跟進有關議題，拒批郭提出的緊急質詢。

人民力量陳志全接力根據《議事規則》第16(2)條動議緊急質詢，要求討論5月27至28日期間，警方在金鐘一帶部署對市民造成的影響。梁君彥立即表示，認為不符合規定，拒批緊急質詢。梁君彥強調，自己按《基本法》72(1)條賦予的權力主持會議，有責任保障會議有秩序、有效率地進行，已預留30小時討論國家條例草案，並表明不會再處理任何緊急質詢的議案。

陳志全及後要求點算法定人數。民主黨尹兆堅在座位高呼，指不滿市民的性命財產受今日警方的部署威脅，被梁君彥作出警告，會議隨後正式進入恢復《國歌法》二讀程序。

以《議事規則》16(2)條提出休會待續屬泛民「拉布」的慣常招數，議員提出休會待續後，立法會主席普遍會暫停會議處理動議；在陳淑莊和郭榮鏗提出休會待續時，會議仍未正式恢復二讀，30小時辯論時數仍未開始計時倒數，故休會待續屬民主派其中一大殺著。至於會議仍未出現衝突情況，有分析指出，由於今日被逐的議員，明天也不能出席會議，故此這或成泛民今天的「緊箍咒」。