國歌法二讀｜許智峯擲「臭彈」　消防：含一氧化碳等物質　

立法會今日（28日）繼續《國歌條例草案》二讀，經過首日攻防戰之後，今早9時復會。各方嚴陣以待，除了議會內建制、泛民議員唇槍舌劍，議會外亦有警員及水馬重重包圍，以防示威者衝擊。 《香港01》直播立法會內情況。

許智峯向主席台擲腐爛盆栽，多名保安在場清理。（高仲明攝）

【14:20】消防表示，已對傳出臭味的物件進行調查，發現當中含有一氧化碳等物質，大量吸入會對人體造成影響。而警方則表示，不排除有拘捕行動。

【13:30】 陳凱欣方面稱，陳在醫院經醫護人員診斷後初步相信並無大礙；但由於受刺激後身體各處出現紅疹，醫護人員已為她注射抗敏針，現時仍要留院觀察情況。

警方及消防處將於下午二時，在立法會大樓議員入口，交代異味發現案詳情。

【12:50】民建聯黃定光離開會議廳時向記者展示相片，稱不知是傳出惡臭的物件為何物，但如足球一樣大，用蒸餾水樽盛載，「好似黃泥溝左唔知咩」；工聯會黃國健則指「係腐爛咗既野」，但不清楚是甚麼。會議仍然暫停。

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許智峯擲盆栽散異味 建制掩鼻速逃

【11:45】建制派議員陳凱欣表示，有議員在立法會會議廳內投擲不明物品，傳出惡臭，由於氣味十分濃烈，她多次嘔吐，眼部及皮膚不適，現正送往醫院接受檢查。

【10:30】許智峯突衝岀主席台投下一袋有強烈臭味的物品，梁君彥即宣布暫停會議，不少建制派議員需要用手掩鼻離開。許智峯在會外表示，該物品是前兩日已腐爛的盆栽，他稱此舉要讓主席梁君彥「感受制度腐爛的味道」。



梁君彥暫停會議，多名清潔工在場打掃，消防員及警察其後到場，並進入會議廳視察。

消防員到會議廳視察。(高仲明攝）

【10:15】復會後，梁君彥稱上星期有議員對代主席李慧琼作出冒犯性和侮辱性的言詞，他與李慧琼同意有關言論屬冒犯，故今早已說明若再有議員作侮辱性言詞，將在沒警告下直接命令離開會議廳。

梁君彥指，朱凱廸昨日曾舉起有冒犯性紙牌，今日展示的雖然印有「最佳主席 李慧琼」的字詞，但考慮到昨日紙牌的字詞針對李慧琼，認為今日字牌的字眼是以反諷形式。

多名民主派議員不滿，其中陳志全走出座位與梁君彥理論，梁君彥要求陳志全返回座位，否則被視為行為極不檢點，其後梁君彥要求陳志全離開會議廳，並再次宣布暫停會議。

【09:20】朱凱廸稱昨日攜帶寫上「非法主席 李慧琼」的標語牌進入會議廳，諷刺李慧琼以非法方式成為代主席，惟遭梁君彥指字句有侮辱性，要求保安沒收。

故他今日製作寫上「最佳主席 李慧琼」的標語牌，讚揚李慧琼表現比梁君彦還要好，但被梁君彥指他阻礙會議進行，他質疑帶標語牌如何阻礙會議進行，強調會在此等候梁君彥糾正其決定。

【09:20】朱凱廸被多名保安抬離會議廳，引起民主黨胡志偉、議會陣線陳志全等民主派議員不滿，大叫「不如趕晒我地岀去直接三讀啦」。

【09:12】梁君彥宣布暫停會議。

【09:09】主席梁君彥要求朱凱廸離開會議廳，指他攜帶有侮辱性字句的標示牌進入會議廳，該字牌寫上「最佳主席 李慧琼」。

【09:00】會議一開始，專業議政梁繼昌要求點算人數。

立法會昨日首日攻防戰，民主派議員採取《議事規則》16（2）條攻勢，動議休會待續，以進行拉布。立法會主席梁君彥出招，在泛民第三次提出休會待績之後，宣布不再處理16（2）條，且馬上進入恢復二讀程序。