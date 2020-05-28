港澳系統再變動　改名港澳工作領導小組　劉兆佳：權威升格

正當全國人大通過「港版國安法」迎戰香港動盪局勢之際，北京港澳工作糸統亦傳出變動消息。據了解，全權操掌對港政策的「中央港澳工作協調小組」已改名為「中央港澳工作領導小組」，同時傳由小組副組長、港澳辦主任夏寶龍擔任新設的常務副組長，這是反修例風波爆發後才設置的職位。 全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，未聽聞港澳工作協調小組改名的消息，倘消息屬實，即說明中央已把小組升格，以更高權威指揮相關內地部委應對香港問題。

中央港澳工作協調小組前身是中央港澳小組，早於1978年8月成立，主責協助中央掌管港澳工作，但一直不「活躍」。直到2003年因23條立法引爆數十萬人「七一大遊行」，震動中南海，中央港澳小組改組為中央港澳工作協調小組，共由18個部門組成，針對性處理港澳工作，包括港澳辦、中聯辦、公安部、商務部等。

據知，協調小組組長、國務院副總理韓正之下，有多名副組長，包括中央政治局委員楊潔篪、書記處書記兼中央統戰部部長尤權、國務委員兼外交部部長王毅、全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍、政法委副書記兼公安部部長趙克志。其後有傳政治局委員、中央政法委書記郭聲琨亦最新調入副組長之列。惟由於副組長及組員一般不會有正式官方公佈。

人大通過「港版國安法」草案，將會以納入《基本法》附件三的方式在香港直接實施。（中新社）

新設常務副主任 傳由夏寶龍擔任

據悉，為應對香港嚴峻局勢，小組已改名為「中央港澳工作領導小組」，且新設了常務副主任一職，由夏寶龍擔任。這是港澳工作系統過去一年來第二次變動。今年2月，國務院公布任命屬副國級的夏寶龍兼任港澳辦主任，而香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應，則兼任港澳辦副主任，被視為港澳系統重要變革。

劉兆佳：中央更強勢駕御香港局勢

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，倘中央港澳工作協調小組改名消息屬實，雖僅改了兩個字，但所折射的意義頗大，反映北京要更強勢駕御香港局勢，將小組升格，提升權力，讓小組能更權威地調度各個涉港事務中央部委及省市，更快速、更有力地應對香港突發的形勢。

劉兆佳表示，「中央港澳工作協調小組」若改名為「中央港澳工作領導小組」，顯示中央將小組升格。（資料圖片）

劉兆佳進一步解釋，在中央權力架構中，最高層級是「委員會」，次之是「領導小組」，再次之是「協調小組」，當前香港已不自主地捲入中美角力的大國博弈中，協調小組提高規格並不出奇。

至於夏寶龍出任常務副組長，他指，常務副組長即第一副組長，在實際操作層面上擔當領導職能，估計夏寶龍將有更大權力處理及決定對港政策。

剛在北京開完「兩會」回港的全國政協常委﹑前醫管局主席胡定旭表示，夏寶龍日前會見港區委員時再三派「定心丸」，指中央立「港版國安法」是為香港好，強調要打擊的是「港獨、黑暴和攬炒派」。

港區全國政協委員施榮懷表示，今次出席「兩會」，由第一場見全國政協副主席張慶黎、第二場見副總理韓正、第三場見港澳辦主任夏寶龍，中央要表達的訊息很清晰，就是堅決訂立「港版國安法」，其政治決心之大屬少見，「可以話係不計代價」。