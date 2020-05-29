港府強烈反對美國《香港政策法》報告　批將港落實一國兩制污名化

香港特區政府深夜發聲明，強烈反對美國國務院按《美國──香港政策法》提交報告內「以偏概全」的言論。 政府發言人表示，相關言論曲解香港特區和中央的憲制關係，將香港落實「一國兩制」污名化，並且干預香港特區的內部事務。

政府在5月29日零時零分發稿，狠批美國國務院《香港政策法》報告。新聞稿重申，香港是中華人民共和國不可分離的部分，是直轄於中央人民政府的一個享有高度自治的地方行政區域。全國人民代表大會（全國人大）作為中華人民共和國最高的國家權力機關，根據國家《憲法》第31及62條，有權設立特別行政區，以及以法律規定在特別行政區內實行的制度。



政府發言人強調，在過去的23年，中央和香港特區政府一直按照《憲法》及《基本法》管理香港內部事務，全面貫徹『一國兩制』原則。「報告內有關香港特區的高度自治和香港巿民享有的合法權益和自由被蠶食的指控毫無根據，我們對此表示遺憾。」

香港特區行政長官林鄭月娥表示，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制會保障香港居民合法權益和外國投資者利益。圖為5月22日，林鄭月娥（中）率特區政府多位司長、局長及行政會議成員在特區政府總部會見傳媒。（新華社）

全國人大28日表決通過「港版國安法」，政府新聞稿表示，對包括美國在內的任何其他國家來說，國家安全立法均屬於中央事權。全國人大通過建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（決定），完全屬於全國人大的權力範疇。透過防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港特區內部事務的活動，將由全國人大常務委員會按照決定訂立的國家安全法，將會令香港恢復穩定，並更有利於保障香港巿民的合法權益和自由，為香港的長遠繁榮作出貢獻。

「每個合理的人都不能否認，香港自去年六月以來受到不斷升級的暴力所困。涉及爆炸品和槍械的事件屢屢出現，構成恐怖主義風險，嚴重危害公共安全。此外，提倡『香港獨立』和『自決』的組織據稱得到外國或外部勢力支持，煽動示威者，尤其是年輕人，挑戰中央和特區政府的權威。這些事實了然可見。」

就傳媒查詢有關香港在美國法律下的「特別地位」或特殊待遇或可能對香港施加的制裁，政府發言人指出，香港的「單獨關稅區地位」由《基本法》賦予。我們會繼續推行自由貿易政策。作為世界貿易組織的單獨成員，我們期望得到貿易夥伴的公平對待。



發言人批評美國，利用制裁作為威脅以干預其他地方的政策，是違反國際法律和國際慣例。「實際上，在港美關係中，任何制裁措施都是雙刃劍，不單會損害香港利益，更會嚴重損害美國自身的利益。」



發言人又說，過去十年，美國在香港賺取的貿易順差是其球貿易夥伴中最高的。在二○○九至二○一八年期間，相關貨物貿易順差的累計總額達二千九百七十億美元。在二○一九年，由於中美貿易磨擦，相關順差已由二○一八年的三百一十四億美元減至二百六十四億美元。若在服務業及投資等其他方面施加制裁，在香港的一千三百間美國企業或會進一步受到影響。「特區政府希望美國政府採取務實態度，以美國自身在香港的利益為依歸，停止干預我國及香港的內部事務，繼續維持對香港的經貿政策。」