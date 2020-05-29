直播︳立法會下午舉行內會　保安如臨大敵

立法會今日（29日）下午召開內務委員會， 包括審議上周會議記錄，通過體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國擔任內會副主席。 上周五的內會開始後多個民主派議員就圍住主席台並呼喊口號，李慧琼其後要求多名泛民議員離開會議室，他們其後被多個保安抬走，李慧琼亦因會議室秩序混亂而一度暫停會議，復會後僅以3分鐘完成副主席的選舉程序，馬逢國在沒有競爭下自動當選，會議在一片混亂下結束。 《香港01》將為您直播。

【14:35】民建聯葛珮帆在席上與黨友交談，認為要收起寫上「最佳主席李慧琼」的標語，黨友劉國勳認為無需理會，葛珮帆聞言反問：「真係由得佢？」

最終葛珮帆提出規程問題，認為「最佳主席李慧琼」標語與議程無關，要求李慧琼處理，把標語收起。李慧琼回應說，見不到擺放標語的議員在席，由於標語與議程無關，要求工作人員移除標語。其黨友何俊賢則着保安：「收咗佢（標語），唔係擺低。」

【14:28】民主派議員在座位前放有寫上「最佳主席李慧琼」的標語，立法會主席梁君彥昨天裁定標語帶有侮辱性，並把朱凱廸和陳志全逐出會議廳，民建聯黃定光進入會議廳時笑指：「我哋都可以整呢啲牌，全部棟晒喺度。」

民主派議員在席上放上標語後，全數泛民拒出席會議，杯葛由李慧琼主持的會議。

內會召開前前半小時，立法會保安如臨大敵，有兩名保安在主席台旁站崗，現場只見民建聯鄭泳舜在會議廳內。

【14:00】內會將於下午二時半召開會議，立法會保安如臨大敵，在會議前半小時，已有兩名保安在主席台旁站崗，現場只見民建聯鄭泳舜在會議廳內。