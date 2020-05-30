特朗普批中國令香港變「一國一制」　鄭若驊：說法非常錯

美國總統特朗普今日（29日）宣布，將取消對香港特別待遇，並制裁削弱香港自治的官員，又批評中方違背對全球作出確保香港高度自治的承諾，令香港變成「一國一制」。 香港律政司司長鄭若驊表示，特朗普指責中國將香港由「一國兩制」變成「一國一制」，是非常錯的說法，強調國家安全屬於中央事務，中央為香港訂立「港區國安法」是天公地道，亦合情、合理、合憲。她又指，根據國際法原則，以壓力干擾別國事務的做法，屬於構成干預別國內政，在法律上不能接受。

律政司司長鄭若驊（左）指香港高度自治是中國賦予。（黃寶瑩攝）

鄭若驊出席港台節目《星期六問責》時表示，國家安全從來都不屬於香港的自治範圍，很多人在談及「一國兩制」時，偏重兩制而忽略一國的重要性，又指香港的高度自治是源於中英聯合聲明中的第3條，是由中國而非英國所賦予的。

鄭若驊又指，美方中方實施任何合法或不合法的制裁，只會對兩國造成雙輸局面，希望兩國能互相尊重。鄭若驊說，每年美國與香港之間貿易順差達300億元，實施制裁措施對美國並無好處，維持現狀才會雙贏。

對於特朗普指將制裁參與削弱香港自治的香港官員，鄭若驊強調，香港官員沒有削弱香港的高度自治，但要視乎美方所採取的具體措施，才能回答有關問題。