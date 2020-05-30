特朗普：香港已變成「一國一制」　特區政府斥完全錯誤、無視事實

美國總統特朗普批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。政府發言人今日（30日）晚上發聲明回應，指有關說法是完全錯誤，亦無視事實。發言人認為，對香港實施制裁或貿易限制並不合理，只會令建立多年、互惠互利的港美關係崩壞，和傷害在香港的本地和美國企業以及其僱員。

當地時間5月29日下午，特朗普宣布對華新政策：制裁削弱香港自治的中港官員； 將取消香港特殊待遇； 將不再視香港為獨立關稅區；將暫停香港與美國的引渡協議，並檢視出口與簽證安排等； 取消「與中國軍方有直接聯繫」的中國研究生簽證； 檢討國務院對香港的旅遊警示；研究禁止中國公司在美上市。（美聯社）

發言人表示，我國有正當權利和義務在香港特區內維護國家安全，讓香港社會從自去年開始不斷升級的暴力和恐怖主義威脅中回復安定，對特朗普及其政府持續污名化和妖魔化我國正當行駛權利和義務，表示深切遺憾。香港作為中國不可分離的部分，發言人認為，任何人指中國沒有權利保護自己國家免於分裂、受恐怖主義威脅及陷入混亂狀態都是站不住腳的，亦顯然是持雙重標準和偽善的表現；又重申將制定的國家安全法律，將可改善法律制度和執行機制，並只針對極少數的違法分子，任何聲稱該法律會損害港人的自由均屬無中生有。

發言人又指出，《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，個人權利是受到有關國安方面的法律限制，美國和其他外國政府的反應是完全錯誤的。制定相關法律的五個基本原則，包括堅決維護國家安全、堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、堅決反對外來干涉，和切實保障香港居民合法權益。而港澳辦發出的聲明亦重申，立法不會改變香港特區所享有的高度自治以及司法獨立，包括在《基本法》列明的終審權。

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特朗普：取消對港特殊待遇 港府：非給予香港的「禮物」

發言人說，特區政府堅決遵守其國際責任和履行與美國及所有國家在不同範疇簽訂的協議，包括貿易、投資保護、司法互助、打擊跨國罪行和恐怖主義以及教育和文化交流等，這些雙邊合作很多都是建基於多國組織，如世界貿易組織、國際民航組織等，或是磋商多年的雙邊協定，如稅務資料交換協定和民航運輸協定，並不是其他司法管轄區給予香港的「禮物」，批評對香港實施制裁或貿易限制並不合理，只會令建立多年、互惠互利的港美關係崩壞，和傷害在香港的本地和美國企業以及其僱員。

發言人續指，不會對那些威脅感到過分憂慮，因為香港仍可依靠其基本優勢，包括法治、獨立的司法、自由開放的貿易政策和公平的競爭環境，以及內地經濟持續開放所帶來的獨特優勢。此外，近年港府亦加大力度開拓更多市場，而在港美雙邊貿易方面，美國從香港長年賺取貿易順差，而對香港的順差是其全球貿易夥伴中最高的，例如在2019年，香港和美國的貨物貿易總額是5,170億元，而香港本地產品出口到美國只是37億元。根據美方的數字，美國從香港賺取的貿易順差超過2,000億元。