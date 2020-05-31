港版國安法｜許智峯：難相信政府「保障人權」承諾　警暴將更嚴重

全國人大上周通過「港區國安法」以全國性法律形式在香港實施，引起本地強烈反彈。民主黨立法會議員許智峯在港台節目《給香港的信》中表示，在國安法下，警暴問題將會愈來愈嚴重，而政府對於立法問題說法一時一樣，推翻5年前的說法，很難令人相信政府「保障人權自由」的承諾會兌現。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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許智峯指，近兩個星期香港先後經歷多次嚴重事件，包括文憑試歷史科試題風波，預示文化大革命重臨；港台《頭條新聞》因開罪警方被迫暫停製作，言論自由受到打擊；六四相關紀念活動受到政府阻撓，集會自由堪憂。再加上全國人大通過將「港區國安法」以全國性法律形式在香港實施，香港市民毫無表達意見的空間。

在國安法下，許智峯相信北京會進一步打壓異見聲音，司法機構將來亦會面對更多政治檢控案件，而由於相關法例繞過本地立法程序，法院也沒有權對法例作任何詮釋。許智峯質疑，這有違2015年內地訂立《國家安全法》時，時任律政司司長袁國強稱不適用於香港的說法，現任律政司司長鄭若驊反過來替今次人大立法護航。

他指，當政府連一個5年前的說法都可以推翻，憑什麼要人相信他們今日「會保障人權自由」的承諾。在未來，更多人會擔心動輒得咎，在聯合國發言、參與國際聲援香港的聯署，都容易被扣上「危害國家安全」的帽子，被指觸犯法例。

過去一年，警方處理示威手法被指使用過多武力，許智峯預計國安法實施後，警察濫權、警暴問題將更為嚴重。至於中央可按需要在港設立國安機構，他認為是為跨境執法鋪平道路，既然中聯辦現時已可以直接插手香港內政，可以預期這個新國安機構將會享有政治特權，並將中國內地一套執法作風帶來香港，對香港人權自由帶來嚴重威脅。許智峯寄語市民不要恐懼，縱使前路充滿挑戰，不要放棄發聲，不要放棄下一代的自由。