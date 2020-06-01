何啟明今履新副局　埋單計數先失70萬元　建制議會少一票無改大局

政府前日宣布，委任工聯會立法會勞工界議員何啟明出任勞工及福利局副局長，今日（6月1日）履新，是首次工聯會成員晉身問責班子。 何啟明離任議員後，對個人和建制陣營有何影響？薪酬方面，何啟明以後月薪倍升，但先要「捨去」才有「進賬」，事關按規定，每名立法會議員4年任期屆滿後，將可獲任滿酬金，金額為議員任期內酬金總額的15%。由於何啟明在任期屆滿前約3個月離任，意味他將失去大約72萬元的任滿酬金。 另外，隨著何啟明離任，建制派在立法會頓失一席，加上九龍西議員陳凱欣被法庭裁定「並非妥為當選」，令建制派或失兩票。不過，扣除兩個議席後，建制派在議會仍有41席，佔大多數，故對議會形勢並無實質影響。

若議員完成任期，就可在當屆任期結束時獲得任滿酬金，金額相等於在立法會任期內所得酬金總額的15%。（資料圖片）

每名立法會議員除了月薪外，還有任滿酬金、醫療津貼、營運開支款額等。若議員完成任期，就可在當屆任期結束時獲得任滿酬金，金額相等於在立法會任期內所得酬金總額的15%。如果以議員每月10萬薪酬計算，四年後的任滿酬金約72萬元。

不過，「小財不出，大財不入」。何啟明「轉跑道」擔任副局，其月薪將高於立法會議員一倍，足以彌補有關「損失」有餘。根據政府文件，副局長薪酬訂於局長薪酬的65%至75%之間。換言之，何啟明月薪最少有 21.7 萬元，年薪最少 260 萬，相對而言，捨棄72萬元任滿酬金絕對值得。

建制派即使在立法會頓失兩個議席，對議會局勢並無實質影響。（資料圖片/余俊亮攝）

建制失2票仍無阻大局

何啟明於6月1日辭去立法會議員職位，加上早前法院裁決現任九龍西直選議員陳凱欣「並非妥為當選」，議席隨時不保。雖然建制派可能一下子在立法會失去兩個議席，但對議會局勢並無實質影響。因為早前區諾軒及新民主同盟范國威都前後被判「非妥為當選」，民主派只保留24席，建制派在扣除何啟明及陳凱欣後還有41席，即使撇除「大主席」梁君彥，仍佔絕對優勢。

根據《基本法》附件二，政府提出的法案，如獲得出席會議的全體議員的過半數票，即為通過。

而議員議案需經分組點票同時通過，何啟明辭去勞工界議席後，建制派在功能組別仍佔24席，相對於民主派的10席，兩方實力懸殊。