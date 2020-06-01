國安法｜列顯倫：法律界須重視維護國安改革　質疑示威資金來源

終審法院前常任法官列顯倫（Henry Denis Litton）就國家安全法發表意見，他認為世上所有國家，除非是失敗國家，都有法律保障自身國家安全。他指香港現存有一些源自殖民地政府的法例，但並非完整針對涉及國家安全的複雜事項，不足以應付今天如此複雜多變的環境。 列顯倫指，香港的內部安全日趨惡化，越來越多證據顯示，有恐怖份子活動旨在打垮香港警察及推翻特區政府，「反政府運動 似乎資金充足，令人懷疑資金來源的問題。」

反修例示威。（資料圖片）

批示威者如「恐怖份子」圖打垮警察

列顯倫在文中花了不少篇幅批評示威者，指自去年10月以來，香港立法機關已無法正常運作，香港的內部安全日趨惡化，越來越多證據顯示有恐怖份子活動旨在打垮香港警察及推翻特區政府，「反政府運動似乎資金充足，令人懷疑資金來源的問題。」他認為，香港存在嚴重的公共安全問題，「香港出現這種威脅，而香港是中國的一部分，這顯然構成對國家安全的威脅。」

他又指，示威者使用欺凌手段，威嚇警察家屬及破壞被視為「親中」的商店，市民被嚇得噤若寒蟬，「當市民看到許多律師對騷亂者表示同情時，更加感到困惑。他們不禁會問香港社會的真正價值在哪裡？」

列顯倫認為，國安法獲通過後，將由香港法院根據普通法制度行使司法管轄權，而普通法是「一國兩制」政策的核心，亦是香港成為國際金融中心的基石。他呼籲社會各個界別層面要作根本性的改變，一開始就要接受「香港僅僅是中國其中一個地區，中國版圖上一個小點，14 億人口中的740 萬人而已」的概念。

他又稱，同意全國人大副委員長王晨的說法，認為推行港版國安法是為了建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，而需要推行的必要改革，「這些說話擲地有聲，我們法律界和司法界必須鄭重正視，以之作為自省和策勵的暮鼓晨鐘。」