港版國安法｜中聯辦：美國改變對港政策是「搬石頭砸自己腳」

全國人大通過制定「港版國安法」，美國總統特朗普日前揚言取消對香港貿易優惠特殊待遇，並制裁中港官員。中聯辦發言人今日（1日）表示，對特朗普言論表示堅決反對，強烈要求美方糾正錯誤做法，指美國過去10年對香港的貿易順差，累計近3000億美元，美方單方面改變對港政策，對美國自身無益，完全是搬起石頭砸自己的腳。

中辦聯主任駱惠寧。（資料圖片／歐嘉樂攝）

中聯辦發言人表示，維護國家安全是世界上所有主權國家的正當行為，香港國安立法完全是中國內政，任何外國無權干涉，「美國在自己的國家安全立法無所不及，密不透風，卻對中國修補香港維護國家安全的法律漏洞橫加指責，甚至以制裁相威脅，真是豈有此理！美方無視現代國際法基本原則和國際關係基本準則，長期對香港事務粗暴干涉，充分暴露了其國際霸權主義的一貫嘴臉。」

中聯辦指，香港是國際性的金融、貿易、航運中心，在國際經濟格局中有著重要的一席之地，其獨立關稅區地位是世界貿易組織確定的，不是個別國家單方面給予的，更不會因個別國家採取單方面行動而動搖。國安立法在修補香港國家安全漏洞的同時，也必將改善香港的社會營商環境，有利於增強投資者信心。

發言人又指，美國在香港有著巨大的經濟利益，有8.5萬名美國公民居住在香港，1300多家美國公司在港經營，其中700多家是企業總部或地區辦事處，「過去十年間，美國對香港的貿易順差累計近3000億美元。美國單方面改變對港政策，對美國自身無益，完全是搬起石頭砸自己的腳。」

5月28日十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（新華社）

斥美國視香港為遏制中國發展棋子

發言人表示，美國對香港國安立法揚言採取制裁，「恰恰證明他們關心的根本不是香港民主自由，也不是香港的穩定繁榮，而是把香港作為遏制中國發展的一顆棋子」，這也更加説明香港國安立法反對外部勢力干涉的迫切性和必要性。

中聯辦發言人全文如下