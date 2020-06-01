港版國安法｜中聯辦：美國改變對港政策是「搬石頭砸自己腳」

全國人大通過制定「港版國安法」，美國總統特朗普日前揚言取消對香港貿易優惠特殊待遇，並制裁中港官員。中聯辦發言人今日（1日）表示，對特朗普言論表示堅決反對，強烈要求美方糾正錯誤做法，指美國過去10年對香港的貿易順差，累計近3000億美元，美方單方面改變對港政策，對美國自身無益，完全是搬起石頭砸自己的腳。
中辦聯主任駱惠寧。（資料圖片／歐嘉樂攝）
中聯辦發言人表示，維護國家安全是世界上所有主權國家的正當行為，香港國安立法完全是中國內政，任何外國無權干涉，「美國在自己的國家安全立法無所不及，密不透風，卻對中國修補香港維護國家安全的法律漏洞橫加指責，甚至以制裁相威脅，真是豈有此理！美方無視現代國際法基本原則和國際關係基本準則，長期對香港事務粗暴干涉，充分暴露了其國際霸權主義的一貫嘴臉。」
中聯辦指，香港是國際性的金融、貿易、航運中心，在國際經濟格局中有著重要的一席之地，其獨立關稅區地位是世界貿易組織確定的，不是個別國家單方面給予的，更不會因個別國家採取單方面行動而動搖。國安立法在修補香港國家安全漏洞的同時，也必將改善香港的社會營商環境，有利於增強投資者信心。
發言人又指，美國在香港有著巨大的經濟利益，有8.5萬名美國公民居住在香港，1300多家美國公司在港經營，其中700多家是企業總部或地區辦事處，「過去十年間，美國對香港的貿易順差累計近3000億美元。美國單方面改變對港政策，對美國自身無益，完全是搬起石頭砸自己的腳。」
5月28日十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（新華社）
斥美國視香港為遏制中國發展棋子
發言人表示，美國對香港國安立法揚言採取制裁，「恰恰證明他們關心的根本不是香港民主自由，也不是香港的穩定繁榮，而是把香港作為遏制中國發展的一顆棋子」，這也更加説明香港國安立法反對外部勢力干涉的迫切性和必要性。
中聯辦發言人全文如下
中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人發表談話，就美國總統特朗普近日指責中國涉港國安立法、揚言取消對香港貿易優惠待遇等言論表示堅決反對，強烈要求美方糾正這一錯誤做法。發言人表示，美方對香港事務的霸權主義行徑，不僅對自身無益，更阻擋不了香港迎來更大發展的大勢。
發言人指出，維護國家安全是世界上所有主權國家的正當行為，香港國安立法完全是中國內政，任何外國無權干涉。美國在自己的國家安全立法無所不及，密不透風，卻對中國修補香港維護國家安全的法律漏洞橫加指責，甚至以制裁相威脅，真是豈有此理！美方無視現代國際法基本原則和國際關係基本準則，長期對香港事務粗暴干涉，充分暴露了其國際霸權主義的一貫嘴臉，我們對此強烈譴責和堅決反對。
發言人強調，香港是國際性的金融、貿易、航運中心，在國際經濟格局中有著重要的一席之地，其獨立關稅區地位是世界貿易組織確定的，不是個別國家單方面給予的，更不會因個別國家採取單方面行動而動搖。國安立法在修補香港國家安全漏洞的同時，也必將改善香港的社會營商環境，有利於增強投資者信心。發言人指出，美國在香港有著巨大的經濟利益，有8.5萬名美國公民居住在香港，1300多家美國公司在港經營，其中700多家是企業總部或地區辦事處。過去十年間，美國對香港的貿易順差累計近3000億美元。美國單方面改變對港政策，對美國自身無益，完全是搬起石頭砸自己的腳。
發言人表示，美國對香港國安立法揚言採取所謂制裁，恰恰證明他們關心的根本不是香港民主自由，也不是香港的穩定繁榮，而是把香港作為遏制中國發展的一顆棋子，這也更加説明香港國安立法反對外部勢力干涉的迫切性和必要性。正如香港一些有識之士在評論美國近日國內騷亂時所言，那些一直乞求美國干預、制裁的少數香港人，好好看看美國在處理國內、國際問題時的巨大雙重標準，他們的夢該醒醒了。
發言人強調，香港取得今天的成就，源於幾代香港市民篳路藍縷的打拼，源於背靠祖國的巨大優勢，從來不是任何外國恩賜和施捨的。國家始終是香港繁榮發展的堅強後盾，任何狂風驟雨都不能掀翻大海，也阻擋不了香港繼續融入國家、貢獻國家、獲取更大發展空間的大勢。只要各界齊心，香港一定能繼續劈波斬浪，屹立潮頭，迎來新的更大發展！