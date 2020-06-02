新冠肺炎︳瀝源邨現感染群組　林鄭稱擔心　陳肇始：無需撤離居民

本港新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓先後有6人染疫，其中34歲女患者的兩名嘉里貨倉同事及1名救護員亦中招，令該群組共9人確診或初步確診。特首林鄭月娥今天（2日）表示，對出現社區感染群組感到非常擔心，強調政府高度重視事件。 食物及衞生局局長陳肇始表示，當局高度關注社區傳染群組的出現，經港大微生物學系講座教授袁國勇、環境局副局長謝展寰昨天（1日）到場調查和觀察，初步結果顯示無需撤離居民。

林鄭月娥表示，初步發現是次群組爆發並緣於樓宇結構，或涉及環境感染，另有救護員確診，是首次有救護人員確診，群組爆發的情況和特徵與過往有所不同，因此她感到非常擔心，並指政府高度重視事件，會就此進行一系列調查工作。（歐嘉樂攝）

盡早公布是否延長檢疫措施

林鄭月娥出席行會前表示，初步發現是次群組爆發並緣於樓宇結構，或涉及環境感染，另有救護員確診，是首次有救護人員確診，群組爆發的情況和特徵與過往有所不同，因此她感到非常擔心，並指政府高度重視事件，會就此進行一系列調查工作。

林鄭提到，上月政府抗疫工作已進入放鬆階段，不少商業處所已重開，同時將有部分抗疫抗疫措施於本周到期，包括管制食肆、商業處所的規例，以及來自內地、澳門、台灣其他外地入境的檢疫要求，政府將盡早決定會否延長有關措施，並會盡早公布。

陳肇始表示，已為祿泉樓居民派發1000個樣本瓶，目前收回800個樣本瓶，有4人確診，將會繼續派發和收集樣本瓶，並希望盡快收回已派發樣本瓶。（歐嘉樂攝）

陳肇始表示，當局高度關注社區傳染群組的出現，當中在沙田瀝源祿泉樓於有多4人確診，港大微生物學系講座教授袁國勇、環境局副局長謝展寰昨天到場調查和觀察，初步結果顯示無需撤離居民。

陳肇始表示，已為祿泉樓居民派發1000個樣本瓶，目前收回800個樣本瓶，有4人確診，將會繼續派發和收集樣本瓶，並希望盡快收回已派發樣本瓶。她表示，明白居民對群組爆發的擔心，衞生署和衞生防護中心將在該邨舉行健康講座，又指確診女士亦有在工作間傳播病毒，因此當局已在其同事工作的葵聯邨派發樣本瓶。

陳肇始呼籲，居住於瀝源邨和葵聯邨的人要留意自己的身體狀況，有輕微病徵需盡快看醫生和提交樣本瓶，她又呼籲廣大市民繼續保持社交距離，關注環境和個人衛生。

被問到會否考慮將新冠肺炎納入職業病，林鄭月娥指，即使不納入職業病，現行措施亦可以保護染疫僱員權益，但強調將不斷留意疫情發展，認為此時不應該將納入職業病的討論「封死」，將不斷檢視情況。