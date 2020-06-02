消息：行政會議通過全體公務員今年凍薪　「限聚令」再延長14日

本港肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨疑出現群組爆發，消息指，行政會議今日（2日）通過延長限制社交措施，包括延長「限聚令」14日、食肆每枱人數不得超過8人等，政府今日下午將公布詳情。 另外，受肺炎疫情影響，行會通過全體公務員今年將凍薪。

全體公務員將凍薪一年。（資料圖片）

公務員「疫市」加薪難說服社會

消息指，考慮到本港突然出現多宗本地感染個案，政府必須以審慎態度處理，暫時不適合改變「限聚令」等限制社交距離措施，又強調與本月可能舉辦的多場反修例示威無關。

至於公務員凍薪，消息人士指，本港經濟正受前所未有衝擊，很多打工仔飯碗不保，若公務員「疫市」加薪，未必能說服社會大眾。

對於有關決定會否惹來紀律部隊不滿，特別是過去一年負責反修例示威的警隊，有行會中人說，警隊工作是「責之所在」，形容「好多市民（生活得）仲辛苦」，生計大受影響。

林鄭稱公務員要共度時艱

公務員薪酬趨勢調查委員會早前公布調查結果，建議今年高層公務員加薪1.68%，中、低層公務員則加薪1.98%。特首林鄭月娥今早出席行會前見傳媒， 指現階段不可透露是否決定凍薪，但要向18萬名公務員同事說，要理解政府作出的最終決定，知道目前嚴峻的情況，體現共度時艱及同舟共濟精神。