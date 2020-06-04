國歌法．直播│曾國衛：本月12日刊憲　正式實施國歌法

立法會今（4）日續審議《國歌條例草案》，立法會主席梁君彥早前決定安排30小時審議草案，預料草案晚上7時或之前可以三讀表決。昨日休會前，立法會進入全體委員會審議階段，今早將邀請官員發言，及後就修正案投票表決。 今日正值六四集件31周年，加上《國歌法》爭議不斷，議會內外氣氛緊張。《香港01》為您直播立法會內情況。

立法會以41票贊成、1票反對三讀通過《國歌條例草案》。(羅君豪攝)

【17:11】有記者問到，會議室內瀰漫臭味，「係咪有需要咁急通過國歌法呢？」曾國衛回應：「有口罩隔住，聞唔到臭味」。

【17:08】立法會三讀通過國歌法後，政制及內地事務局局長曾國衛見記者，稱將於本月12日刊憲，正式實施國歌法。

【17:01】公民黨譚文豪、楊岳橋與工聯會陸頌雄步出會議室時互相指駡，三人吵得面紅耳赤，楊岳橋一直與陸頌雄對罵至陸升降機方休。

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【16:56】立法會以41票贊成、1票反對三讀通過《國歌條例草案》，梁君彥隨即宣布休會。鄭松泰投下反對票。

【16:48】梁君彥批評許智峯行為「幼稚、不負責任、涉嫌違法」，隨後即邀請官員發言，發言後即時三讀表決國歌法。

多名民主派議員在座位上高呼要求提出規程問題，但梁君彥未有理會，政制及內地事務局局長曾國衛繼續發言，曾國衛發言僅1分05秒完結。

多名保安在民主派議員前築成人牆，阻止議員衝擊，民主派高呼「大口狗，遺臭萬年」，但梁君彥未有理會。

民主黨尹兆堅嘗試擲防狼器，但被保安拿走。

【16:44】會議未正式開始，坐在最前排的許智峯從座位上步出走廊，手持一個膠樽。現場保安人員見狀立即上前阻止他靠近主席台，兩名保安人員將許智峯向門外推，許智峯將膠樽跌在陸頌雄座位旁邊。隨即有三名保安人員將許智峯押二出會議室，譚文豪上前呼籲保安人員麥要向佢動粗。會議室外的記者在大門打開時聞到一陣異味。

【16:40】立法會主席梁君彥已坐在會議室一主席枱準備復會，主席枱兩側有多名保安戒備，防止議員衝擊。

【16:30】議員將於4時45分轉會議室1復會。

【16:18】消防處署理分區揮指官（港島中）楊啟宏及中區警區副指揮官廖珈奇於立法會大樓外交代案件。楊啟宏表示，在現場發現有兩個膠樽、一些咖啡色液體，以及昆蟲屍體。廖珈奇稱，暫列求警調查處理，強調會果斷執法，不排除有拘捕行動。

【15:32】建制派召集人廖長江強烈譴責兩人行為，指他們以流氓行徑和骯髒手段，令會議中斷，剝奪議員發言權利，又批評兩人在疫情下作出不衞生的行為，置議員及保安員之健康之顧。廖長江又指，如果復會後再有混亂，不排除會要求主席梁君彥不再辯論，立即表決草案。

朱凱廸會內擲臭味液體，會議暫停。(羅君豪攝)

【13:25】全部進入會議廳的消防員均佩戴氧氣罩及背上氧氣樽。

【13:09】大批警員進入立法會會議廳內調查事件。

朱凱廸會內擲臭味液體

【13:00】朱凱廸說所投擲的主要是有機肥料，與上星期許智峯擲的差不多，至於有否蟲，他說沒有仔細研究。

【12:55】工聯會陸頌雄發言期間，人民力量陳志全及朱凱廸突然手持標語衝向主席枱，高呼「殺人政權、遺臭萬年」。朱凱廸於會議廳內投擲液體，陳志全在保安阻止下，未能成功投擲，但形容是「有臭味的液體」，而黃定光則說是糞便來的。

【12:40】 議會陣線朱凱迪議員要求點人數。

↓↓↓ 朱凱廸會內擲臭味液體 ↓↓↓

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立法會開始三讀辯論《國歌條例草案》

【11:40】所有泛民議員提出的修正案都被否決，立法會於早上11時40分進入三讀程序。主席梁君彥預留6小時處理三讀程序，預料於下午5時45分表決。

【11:00】公民黨黨魁楊岳橋認為，若國歌要動用刑事手段去要求人民為之敬愛，即代表這首歌已經受到至少一部份人民的唾棄。建制派議員何君堯昨日在立法會發言時以「追女仔」比喻愛國，「一開始未必真係咁愛佢，追吓追吓就結咗婚」。楊反駁其言論，「如果國歌法有罰則，即是有個女仔用槍指著你，要你娶她。唔娶就送粒子彈你食;娶咗唔駛死，但支槍永遠擺在床頭對住你。」他反問，如此的「婚姻生活」是否反映有真愛? 楊又指本地各大電視台自2004年開始，已經在晚間新聞時段前播放國歌，至今播了16年，認為如果愛國如同「追女仔」，「呢個女仔追咗16年都追唔到，問題喺女仔身上定你自己身上?」

【10:40】民主黨主席胡志偉指國歌本屬於土地和人民，但在共產黨管治之下變成歌頌共產黨的父權。他表示，內地解放後帶給人民的苦劫罄竹難書，雖有人認為近30年來國家富強，過去的事不該再提，「但一個站起來的國家就應承認自己犯過的錯誤。胡斥共產黨從不認錯，永遠高呼「偉大、光明、正確」，「偉光正，以為食咗偉哥，就可以一生一世日日都咁堅挺，但大家都知道呢啲虛火終會有消滅亡嘅一天。」

曾國衞表明不支持民主派所有修正案

【10:10】《國歌條例草案》早上10點在立法會完成全體委員辯論環節，梁君彥邀請政制及內地事務局局長曾國衞發言，曾國衞表明不支持由4位民主派議員提出的全部21項修正案。

陳志全表示自己共提出20項修正案，但只有16項獲批，但在全委會階段只有10小時辯論時間，他僅有一次發言機會，只解說一條修正案，即是修訂第5(2)條，訂明行政長官會同行政會議不得將宗教儀式的場合列入附表3。他質疑議員可以在立法提出修正案的意義是否還存在。

【10:00】熱血公民鄭松泰發言時批評，國歌法法案質素參差，例如在翻譯及語意上均有問題，又指侮辱國歌的行為十分空泛，而條例內容含糊，令執法上或有困難。他又擔心在立法後，會在校園中製造「白色恐怖」。

民建聯陳克勤發言指，一個國家國民尊重國家是應有義務，強調要有意圖及行為侮辱國歌才算犯法，批評民主派議員說法是「嚇市民」。他表示，民主派議員的修正案「改多錯多」、多餘及行不通，認為進行公眾諮詢是多此一舉的表現。

【09:00】 立法會大會今早續會，繼續審議國歌法。在會議開始時，民主黨尹兆堅表示，今日是六四事件31周年，希望主席梁君彥允許議員默哀64秒。梁君彥表示，按照議會慣例及議事規則第18(1)條，若立法會需要進行默哀，不能在會議中途進行，故不批准有關默哀儀式，呼籲議員另找場合進行。