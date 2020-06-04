國歌法．直播｜朱凱廸會內擲臭味液體　警員到場調查　會議暫停

立法會今（4）日續審議《國歌條例草案》，立法會主席梁君彥早前決定安排30小時審議草案，預料草案晚上7時或之前可以三讀表決。昨日休會前，立法會進入全體委員會審議階段，今早將邀請官員發言，及後就修正案投票表決。 今日正值六四集件31周年，加上《國歌法》爭議不斷，議會內外氣氛緊張。《香港01》為您直播立法會內情況。

【13:09】大批警員進入立法會會議廳內調查事件。

朱凱廸會內擲臭味液體

【13:00】朱凱廸說所投擲的主要是有機肥料，與上星期許智峯擲的差不多，至於有否蟲，他說沒有仔細研究。

【12:55】工聯會陸頌雄發言期間，人民力量陳志全及朱凱廸突然手持標語衝向主席枱，高呼「殺人政權、遺臭萬年」，並在會議廳內投擲液體，陳志全形容是「有臭味的液體」，而黃定光則說是糞便來的。

【12:40】 議會陣線朱凱迪議員要求點人數。

立法會開始三讀辯論《國歌條例草案》

【11:40】所有泛民議員提出的修正案都被否決，立法會於早上11時40分進入三讀程序。主席梁君彥預留6小時處理三讀程序，預料於下午5時45分表決。

【11:00】公民黨黨魁楊岳橋認為，若國歌要動用刑事手段去要求人民為之敬愛，即代表這首歌已經受到至少一部份人民的唾棄。建制派議員何君堯昨日在立法會發言時以「追女仔」比喻愛國，「一開始未必真係咁愛佢，追吓追吓就結咗婚」。楊反駁其言論，「如果國歌法有罰則，即是有個女仔用槍指著你，要你娶她。唔娶就送粒子彈你食;娶咗唔駛死，但支槍永遠擺在床頭對住你。」他反問，如此的「婚姻生活」是否反映有真愛? 楊又指本地各大電視台自2004年開始，已經在晚間新聞時段前播放國歌，至今播了16年，認為如果愛國如同「追女仔」，「呢個女仔追咗16年都追唔到，問題喺女仔身上定你自己身上?」

【10:40】民主黨主席胡志偉指國歌本屬於土地和人民，但在共產黨管治之下變成歌頌共產黨的父權。他表示，內地解放後帶給人民的苦劫罄竹難書，雖有人認為近30年來國家富強，過去的事不該再提，「但一個站起來的國家就應承認自己犯過的錯誤。胡斥共產黨從不認錯，永遠高呼「偉大、光明、正確」，「偉光正，以為食咗偉哥，就可以一生一世日日都咁堅挺，但大家都知道呢啲虛火終會有消滅亡嘅一天。」

曾國衞表明不支持民主派提出共21項修正案。(梁鵬威攝攝)

曾國衞表明不支持民主派所有修正案

【10:10】《國歌條例草案》早上10點在立法會完成全體委員辯論環節，梁君彥邀請政制及內地事務局局長曾國衞發言，曾國衞表明不支持由4位民主派議員提出的全部21項修正案。

陳志全表示自己共提出20項修正案，但只有16項獲批，但在全委會階段只有10小時辯論時間，他僅有一次發言機會，只解說一條修正案，即是修訂第5(2)條，訂明行政長官會同行政會議不得將宗教儀式的場合列入附表3。他質疑議員可以在立法提出修正案的意義是否還存在。

【10:00】熱血公民鄭松泰發言時批評，國歌法法案質素參差，例如在翻譯及語意上均有問題，又指侮辱國歌的行為十分空泛，而條例內容含糊，令執法上或有困難。他又擔心在立法後，會在校園中製造「白色恐怖」。

民建聯陳克勤發言指，一個國家國民尊重國家是應有義務，強調要有意圖及行為侮辱國歌才算犯法，批評民主派議員說法是「嚇市民」。他表示，民主派議員的修正案「改多錯多」、多餘及行不通，認為進行公眾諮詢是多此一舉的表現。

【09:00】 立法會大會今早續會，繼續審議國歌法。在會議開始時，民主黨尹兆堅表示，今日是六四事件31周年，希望主席梁君彥允許議員默哀64秒。梁君彥表示，按照議會慣例及議事規則第18(1)條，若立法會需要進行默哀，不能在會議中途進行，故不批准有關默哀儀式，呼籲議員另找場合進行。