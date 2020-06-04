國歌法．直播｜草案晚上三讀表決　泛民促默哀悼六四　梁君彥拒絕

立法會今（4）日續審議《國歌條例草案》，立法會主席梁君彥早前決定安排30小時審議草案，預料草案晚上7時或之前可以三讀表決。昨日休會前，立法會進入全體委員會審議階段，今早將邀請官員發言，及後就修正案投票表決。 今日正值六四集件31周年，加上《國歌法》爭議不斷，議會內外氣氛緊張。《香港01》為您直播立法會內情況。

【10:00】熱血公民鄭松泰發言時批評，國歌法法案質素參差，例如在翻譯及語意上均有問題，又指侮辱國歌的行為十分空泛，而條例內容含糊，令執法上或有困難。他又擔心在立法後，會在校園中製造「白色恐怖」。

民建聯陳克勤發言指，一個國家國民尊重國家是應有義務，強調要有意圖及行為侮辱國歌才算犯法，批評民主派議員說法是「嚇市民」。他表示，民主派議員的修正案「改多錯多」、多餘及行不通，認為進行公眾諮詢是多此一舉的表現。

【09:00】 立法會大會今早續會，繼續審議國歌法。在會議開始時，民主黨尹兆堅表示，今日是六四事件31周年，希望主席梁君彥允許議員默哀64秒。梁君彥表示，按照議會慣例及議事規則第18(1)條，若立法會需要進行默哀，不能在會議中途進行，故不批准有關默哀儀式，呼籲議員另找場合進行。