六四31．持續更新｜支聯會維園外派蠟燭　便衣警舉機拍攝場內情況

今日是六四事件31周年，警方雖然禁止支聯會在維園舉行集會，支聯會常委將以8人一組進入被鐵欄圍封的維園點燭光，並呼籲群眾遍地開花。 支聯會主席李卓人今天中午12時先到銅鑼灣記利佐治街街站派傳單及洋燭；下午5時，支聯會秘書蔡耀昌和副主席鄒幸彤分別於天后興發街入口和銅鑼灣維園水池入口派傳單及洋燭。下午6時30分，支聯會常委在維園噴水池旁點起燭光，告知市民支聯會已進入維園。

【17:47】警員在維園興發街入口外停車場廣播，表明已向今晚打算於維園舉行的公眾集會，發出反對通知書，亦有可能增加病毒在社區傳播風險，促市民勿參與未經批准集結，呼籲市民向天后方向離開。

【17:30】支聯會於維園天后興發街入口派發蠟燭、秘書蔡耀昌接受傳媒訪問，有便衣警察用攝錄機拍攝維園内情況。

【17:28】 「天安門母親運動」於天后入口派發電子燭光。

【17:15】維園天后興發街入口外有最少5架警車停泊，最少1隊防暴警察到場，另有軍裝警察在天后港鐵站A出口外戒備。

【17:00】立法會通過《國歌法》後，支聯會剛開始在維園派發白蠟燭，銅鑼灣突然天降大雨。

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【16:54】約10名軍裝及便衣警員在維園天后入口駐守，支聯會秘書蔡耀昌預備向市民派發蠟燭，警方暫未有行動。蔡耀昌指，港人的堅持已贏得世界的尊重，今年六四晚會面臨最大的難關，希望市民無論今晚8時身在何處，一同點起燭光，延續港人的堅持。

【16:44】支聯會於街站呼籲市民於街上任何一個地方自行悼念，晚上8時零9分自行默哀1分鐘。民主黨則在現場指，稍後時間會於設在百德新街的街站街站派發白蠟燭。

【16:38】警方於記利佐治街路口，以揚聲器播放警方呼籲，指已向今晚於維園舉行的公眾集會批出反對通知書，所有參與人士均會觸犯《公安條例》及可能違反「限聚令」，呼籲市民不要聚集。

【16:15】記利佐治街靠近皇室堡一段道路，亦有超過30名軍裝警員駐守，期間查看現場的揚聲器，維園一帶亦有大批警員到現場駐守，氣氛一片平靜。

【16:03】銅鑼灣記利佐治街一段不足30米的路段，有超過30名軍裝警員戒備，支聯會於港鐵站口設有街站，呼籲市民可以自行參與悼念活動，現場所見，街站只有不多於8名工作人員派傳單，現時氣氛一片平靜。