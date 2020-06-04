六四31．直播｜旺角朗豪坊對開堵路　警方：暴徒切勿傷害無辜市民

今日是六四事件31周年，警方雖然禁止支聯會在維園舉行集會，支聯會常委將以8人一組進入被鐵欄圍封的維園點燭光，並呼籲群眾遍地開花。 支聯會主席李卓人今天中午12時先到銅鑼灣記利佐治街街站派傳單及洋燭；下午5時，支聯會秘書蔡耀昌和副主席鄒幸彤分別於天后興發街入口和銅鑼灣維園水池入口派傳單及洋燭。下午6時30分，支聯會常委在維園噴水池旁點起燭光，告知市民支聯會已進入維園。

【22:00】維園內仍有數十人留守，部分市民自發清理蠟燭餘痕，亦有市民圍觀欄杆燭海，另有市民席地而坐傾偈。

【21:55】社民連成員梁國雄讀出宣言，要求「結束一黨專政」、釋放所有政治犯、徹查六四鎮壓真相及廢除國家安全法。

【21:52】大批防暴警察旺角朗豪坊外，部份手持胡椒槍。

【21:42】社民連梁國雄等8人帶備花牌到中聯辦外示威，逾50名警員在中聯辦內外聚集戒備。

【21:29】大批人士經維園噴水池出口往銅鑼灣離開，沿途大聲叫罵警察，惟離開時秩序良好。

【21:27】逾20名防暴警察於皇仁書院外及銅鑼灣運動場外戒備，高士威道亦泊滿多架警車，監視馬路情況。

【21:17】維園內有蠟燭陣火種過大，有市民致電消防求助。其後有職員手持滅火筒撲熄火種。未幾有軍裝警員進入維園了解，市民見狀追問警員進入維園原因，警員被圍罵後退回停車場位置，逾十名防暴警察「落地」戒備。

【21:16】警方表示，旺角有示威者突然衝出馬路，以圍欄及雪糕筒等雜物堵塞多條行車線。

警方正在現場採取執法行動，並因應現場情況使用最低所需武力。警方警告暴徒立即停止違法堵路行為，切勿傷害無辜市民。

【21:07】維園內有蠟燭陣火勢過大，有市民致電消防求助。

【21:06】大批支持反修例示威人士及部分港獨示威者在維園內聚集，他們手持「光復香港 時代革命」旗。現場有消息指，防暴警察在中央圖書館出現。

【21:00】旺角朗豪坊對開有人堵路，但在場的便衣警察即時噴胡椒噴霧，其後防暴察舉藍旗，現場所見最少3人被制服。

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【20:59】旺角有市民走出馬路。

【20:55】在中環，市民以蠟燭砌出「8964」，另亦有人悼念完畢，逐漸離開。

【20:46】旺角大會宣布街站結束，有市民清潔在地上的蠟燭痕，部分市民開始離開，惟部分人仍在現場高叫口號。

【20:46】有市民於維園內垃圾桶蓋圍起白蠟燭陣「悼念」。

【20:44】李卓人宣布網上集會已經結束，高叫明年「六四維園見」。

【20:40】西營盤燭光集會解散後，有市民自發鏟走的在地上的溶蠟痕跡。

【20:34】支聯會帶領民眾唱《民主會戰勝歸來》。

【20:33】中環皇后像廣場逾50人參與悼念活動，現場一度高呼口號「結束一黨專政」、「光復香港 時代革命」。

【20:30】西營盤港鐵站對出集會最高峰有近300人，人群逐漸散去。

天后入口外聚滿陸續離開的市民，但亦有不少市民循港鐵站步往維園方向，人潮交匯，迫爆維園及港鐵站相接的馬路。

【20:28】李卓人宣讀宣言，暴政猶如病毒，呼籲市民高舉燭光，延點反暴政的亮光，為自由抗爭到底。

今年除了以往的支聯會綱領外，場內亦有不少示威者高呼港獨口號，李卓人指任何人均有表達訴求的自由，不會以言切割歡迎所有香港人繼續參與集會、兄弟爬山。

李卓人今年帶領參加者叫「結束專政、建設民主」，被問到為何少了「一黨」及「中國」，李卓人就笑稱只是節奏更好，自己亦有叫原來的六字綱領，並非為了避過國安法。

【20:25】西營盤港鐵站對出參與悼念人數近300人。

【20:23】支聯會帶領與會者一同唱六四歌曲《自由花》。另外由於要保持社交距離下，部份入場市民提早離開，讓其他剛到埗的市民進入維園範圍。

【20:18】美孚新邨天橋底有不少人聚集悼念六四。

【20:15】六四集會已經開始，但維園天后入口仍有不少市民等待進入維園，當中不乏年輕人及西裝白領。

【20:09】支聯會帶領參與集會人士默哀。

【20:07】晚上8時，仍有不少市民經銅鑼灣進入維園，有人以電話燈光代替蠟燭。

【20:04】西營盤港鐵站對出參與悼念人數逾200人，公民黨主席梁家傑在場參與悼念。

【20:04】民主黨許智峯議辦亦在中環太子大廈對開空地擺設街站，並收集反對「港版國安法」的聯署，惟未有太多市民聚集於此。義工解釋由於有文宣出錯，大多人誤以為在今日早上11時擺站。現場所見，義工向途人派發白色蠟燭，現場亦設「連儂牆」，讓市民寫下對香港的期望，有人寫上「毋忘六四」、「香港獨立 唯一出路」、「光復香港 時代革命」。在晚上8時，十多名市民自發於皇后像廣場燃起燭光。

【20:01】踏入晚上8時，六四晚會正式開始，不少反修例運動支持者在集會附近叫反修例口號，亦有人叫港獨口號。

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【20:00】維園燭光集會開始，大批市民於銅鑼灣、天后站立，準備在8時9分默哀。

【19:50】太古港鐵站一帶有人派發白色蠟燭，約20名市民在附近的一片空地手持蠟燭悼念六四死難者，亦有人在陸續點燃排成數字6和4的蠟燭。

【19:50】警方終開通記利佐治街的兩條馬路予市民等候進入維園，人數之多已企滿整條記利佐治街。

【19:40】組織社區前進於旺角朗豪坊雕塑對出空地舉行燭光悼念六四活動，街站向到場人士派發蠟燭，現場約有150人聚集，有人帶同標語高舉，氣氛平靜。一輛警車在場戒備。

【19:30】銅鑼灣大量人潮湧入維園。

【19:27】有市民於維園內播放《願榮光歸香港》，並高呼「光復香港」等口號。

【19:15】入夜後，由銅鑼灣進入維園的人數愈來愈多，沿路有市民大叫「光復香港時代革命」、「香港獨立唯一出路」口號，記利佐治街兩邊行人路已迫滿市民。

【19:10】有警員於維園外向告士打道對出馬路拍攝，並一度築起人牆戒備，前往維園的市民沒有理會，繼續往維園足球場方向前進。

【19:07】維園天后方向警力加強，除維園興發街入口外，皇仁書院外亦有最少4架警車停泊，內有防暴警察戒備。

【19:05】有維園職員對民眾表示在場市民違法，引起市民不滿，反駁指晚會舉行多年一直和平，對方以何身份可以判斷市民犯法。職員其後離去。

【19:04】屯門區議員巫堃泰與葵青區議會副主席張文龍，於傍晚6時04分到尖沙咀文化中心旁邊的自由戰士像獻花，至8時09分敲響3下鐘聲。巫堃泰表示，在過去2年已主辦本土派尖沙咀六四悼念晚會，他稱今晚不是集會，不會嗌口號及播放片段等，只是放下鮮花及蠟燭等供前來悼念的市民自行取用。他們希望到場悼念的市民注意安全，待尖沙咀獻儀式完成後，他們將各算返回屯門及青衣進行悼念活動。

【19:04】支聯會主席李卓人及常委李卓人在以往六四晚會大台的位置坐下，靜候至晚上8時舉行晚上集會。

【19:00】市民陸續經由天后入口進入維園，於圍欄外點起燭光。有市民拉開圍封的鐵欄進入球場範圍。

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【18:55】數名屯門區區議員於西鐵綫屯門站近杯渡路出口外，擺設悼念六四街站及派蠟燭，杯渡路有防暴警員戒備。

【18:52】李卓人表示會步行至以往支聯會舉辦六四集會的地方，繼續燃點燭光。

【18:48】支聯會推開鐵馬進入維園球場。

【18:43】支聯會主席李卓人連同一眾常委，慢步進入維園中間的人行道。

【18:29】支聯會常委在維園噴水池一同燃起洋燭。支聯會主席指，他們以燭光悼念六四亡魂，譴責屠城責任，不管警方禁制，他們會繼續燃點燭光。

【18:28】金鐘政府總部附近情況，由於立會今日就《國歌法》作出表決，加上正值六四，政總一帶布防一如早前般森嚴。海富中心連接政總行人天橋封閉，而中信天橋則有十多名防暴警駐守，來往立法會大樓及大廈的市民需出示相關證件，附近亦有多輛警車停泊。

【18:23】中聯辦附近一帶街道未見警方布防，只有中聯辦外水馬附近有數名防暴警員駐守，市民能通過中聯辦外一段行人路。中聯辦對出橋底，停泊一輛3號水炮車及一輛銳武裝甲車。

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【18:00】支聯會主席李卓人表示，他們將在晚上6時半燃點燭光，之後進入維園。雖然球場被封，但維園草地仍可進入，強調他們絕對不會退縮，相信維園仍會有燭光。

他又指，全世界都在看香港，雖然香港警方禁止集會，但歐盟及外國都呼籲港府讓港人繼續集會。他稱，如果政府想讓全世界認為香港未有國安法，已經沒有言論自由及集會自由，他們無法控制，更不知日後國安法通過後能否集會，但現在要珍惜能夠繼續集會的最後一刻，繼續集會。

李卓人強調，沒有任何計劃應對晚上的突發情況，認為只要繼續堅持，繼續燃點燭光即可，又憶起支聯會前主席司徒華曾預言，假設他日不能集會，仍要堅持點燭光。

他呼籲警方不要在他們集會的地方出現，相信沒有警察，集會就會安全進行。

【17:47】警員在維園興發街入口外停車場廣播，表明已向今晚打算於維園舉行的公眾集會，發出反對通知書，亦有可能增加病毒在社區傳播風險，促市民勿參與未經批准集結，呼籲市民向天后方向離開。

【17:30】支聯會於維園天后興發街入口派發蠟燭、秘書蔡耀昌接受傳媒訪問，有便衣警察用攝錄機拍攝維園内情況。

【17:28】 「天安門母親運動」於天后入口派發電子燭光。

【17:15】維園天后興發街入口外有最少5架警車停泊，最少1隊防暴警察到場，另有軍裝警察在天后港鐵站A出口外戒備。

【17:00】立法會通過《國歌法》後，支聯會剛開始在維園派發白蠟燭，銅鑼灣突然天降大雨。

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【16:54】約10名軍裝及便衣警員在維園天后入口駐守，支聯會秘書蔡耀昌預備向市民派發蠟燭，警方暫未有行動。蔡耀昌指，港人的堅持已贏得世界的尊重，今年六四晚會面臨最大的難關，希望市民無論今晚8時身在何處，一同點起燭光，延續港人的堅持。

【16:44】支聯會於街站呼籲市民於街上任何一個地方自行悼念，晚上8時零9分自行默哀1分鐘。民主黨則在現場指，稍後時間會於設在百德新街的街站街站派發白蠟燭。

【16:38】警方於記利佐治街路口，以揚聲器播放警方呼籲，指已向今晚於維園舉行的公眾集會批出反對通知書，所有參與人士均會觸犯《公安條例》及可能違反「限聚令」，呼籲市民不要聚集。

【16:15】記利佐治街靠近皇室堡一段道路，亦有超過30名軍裝警員駐守，期間查看現場的揚聲器，維園一帶亦有大批警員到現場駐守，氣氛一片平靜。

【16:03】銅鑼灣記利佐治街一段不足30米的路段，有超過30名軍裝警員戒備，支聯會於港鐵站口設有街站，呼籲市民可以自行參與悼念活動，現場所見，街站只有不多於8名工作人員派傳單，現時氣氛一片平靜。