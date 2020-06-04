國歌法三讀‧拆局｜轉房後形勢突變　泛民不留投票紀錄有更深考慮

立法會今（4日）續審續《國歌條例草案》，中午三讀辯論草案期間，議會陣線陳志全和朱凱廸嘗試走到主席台前潑惡臭液體，會議需暫停，大批警員和保安到場調查。休會近三小時，梁君彥宣布復會，並決定由會議廳轉至會議室1進行。 會議未開始，民主黨許智峯圖走近主席台潑臭水，遭保安押離場。此一舉動猶如引爆的藥引，形勢急轉直下，梁君彥未有暫停會議，反而突襲「剪布」，指民主派議員蓄意阻撓會議進行，提請官員發言並預告其後即提早三讀表決《國歌條例草案》。 多名民主派議員提出規程問題，並在座位上叫口號，惟梁君彥未有理會。草案在一片混亂中以41票贊成、1票反對、0票棄權下獲通過。轉房後會議僅歷時10多分鐘，便匆匆通過國歌法，梁君彥隨即宣布休會。

中午三讀辯論草案期間，議會陣線陳志全和朱凱廸嘗試走到主席台前潑惡臭液體，會議需暫停，大批警員和保安到場調查。 （梁鵬威攝）

《國歌條例草案》今早10時在立法會完成全體委員辯論環節，中午12時前進入三讀程序，主席梁君彥稱預留6小時處理三讀程序，料下午5時45分表決。直到工聯會陸頌雄發言期間，議會陣線陳志全及朱凱廸突手持標語衝向主席枱，高呼「殺人政權、遺臭萬年」。

朱凱廸於會議廳內投擲惡臭液體，陳志全在保安阻止下，未能成功投擲。梁君彥隨即宣布休會，十多分鐘後，即有大批警員和消防員進入立法會會議廳內調查事件，消防員更佩戴氧氣罩及背上氧氣樽。

朱凱廸在會內擲臭味液體，會議一度暫停。(羅君豪攝)

會議暫停三小時後轉房復會 梁君彥突襲「剪布」

梁君彥其後宣布在4時45分轉至會議室1復會，他早已坐在主席枱準備復會，主席枱兩側有多名保安戒備。會議室1是內會及財會開會的地方，梁君彥坐在這裏開會，並不多見，對上一次已追溯至2016年梁、游宣誓風波衝擊議會。

未料，梁君彥坐在主席位不久，許智峯便從座位上步出走廊，手持一個膠樽，企圖潑臭水，數名保安人員立即上前阻止並將他抬離會議室。

此時形勢急轉直下，梁君彥批評許智峯行為「幼稚、不負責任、涉嫌違法」，隨即請官員發言並即時三讀表決國歌法。多名民主派議員在座位上高呼要求提出規程問題，但梁君彥未有理會，政制及內地事務局局長曾國衛亦繼續發言，發言約1分05秒完結。

梁君彥批評許智峯行為「幼稚、不負責任、涉嫌違法」，隨即請官員發言並即時三讀表決國歌法。（梁鵬威攝）

梁君彥突剪布，請官員發言後即時三讀表決國歌法，多名民主派議員在座位上高呼要求提出規程問題，但梁君彥未有理會。（梁鵬威攝）

表決鐘聲隨即響起，民主派高呼「大口狗，遺臭萬年」，梁君彥未有回應。立法會最終以41票贊成、1票反對三讀通過《國歌條例草案》。除熱血公民鄭松泰外，全體民主派未有投票，有建制派人士認為，民主派未有投票，因擔心往後會被指反對屬全國性法律的《國歌法》會被DQ，不過有民主派人士否認說法。

另有建制派議員透露，原預料晚上六點投票表決，因擔心「越夜風險越高」。該人又指，起初認為是許智峯先出招，沒料陳志全和朱凱廸中午潑惡臭液體，考慮到保安和議員的健康決定轉房，沒料轉房後許智峯再潑臭水，「你做初一，我做十五」，故他們在短時間內即表決通過。