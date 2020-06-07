聶德權：公務員同屬國家公務人員　需培養國家觀念

去年修例風波以來，社會亂局持續，民建聯今日（6月7日）舉行「強化管治 尋找出路」圓桌會議，討論香港現在的管治與經濟發展等議題。公務員事務局局長聶德權、前商務及經濟發展局局長及民建聯會務顧問蘇錦樑將出席，《香港01》提供直播。 聶德權指，公務員在「一國兩制」下，既是香港特區的公職人員，亦是國家的公職人員，公務員在制定政策時想思考其兩重身份，聶德權指要從四方面培訓公務員，包括培養國家觀念和意識、認識憲制、基本法下的憲制秩序等。 蘇錦樑笑言，聶所講的只是根據政府的「line to take（政府官方口徑）」，自己則可以自由分享。

民建聯舉行圓桌會議。（歐嘉樂攝）

聶德權在會上表示，政府管治效能視乎政策如何有效推行和落實，當中需依靠政治委任官員、公務員、政治委任官員與公務員之間合作。聶德權指，公務員是政府骨幹，公務員在「一國兩制」下，既是香港特區的公職人員，亦是國家的公職人員，公務員在制定政策時想思考其兩重身份。

聶德權指，香港面對環境急速轉變，既要維護一國和兩制，同時面對國際形勢，公務員需與時並進。聶德權指要從四方面培訓公務員，包括培養國家觀念和意識、認識憲制、《基本法》下的憲制秩序、了解國家發展，同時亦要增強國際視野。聶德權說，公務員學院的硬件建立需時，但透過軟件培養公務員已可即時落實。

聶德權指公務員同屬國家公務人員，需培養國家觀念。（資料圖片）

聶德權指公務員同屬國家公務人員，需培養國家觀念。（歐嘉樂攝）

商務及經濟發展局前局長、民建聯會務顧問蘇錦樑表示，卸任局長後很少出席活動，但今天討論的課題是強化管治，對香港非常重要，因此應邀出席。蘇錦樑笑言，聶所講的只是根據政府的「line to take（政府官方口徑）」，自己則可以自由分享。

蘇錦樑談及行政立法關係，指過往去推行政策，與各黨派「鋪鋪清」，指當時與非建制有良好溝通，政府亦知道他們的關注點。蘇錦樑大爆政府的「政策委員會」的運作，指政策在公眾諮詢後，局方在政策委員會向其他政策局介紹政策，其他政策局由從該局的角度考慮，進行協作，又指在委員會最希望聽到「上行會」三個字。