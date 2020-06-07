持續更新｜多區宣傳6.16港島遊行　「學生動源」成員被警截查

反修例示威浪潮即將迎來一周年，團體「學生動源」計劃於下周二（6月16日）發起遊行，主題為「重申五大訴求，毋忘義士遺志大遊行」。團體今日（6月7日）下午於本港多區擺放街站，呼籲市民參與，《香港01》將持續更新現場情況。

警察在港鐵沙田站截查學生動源街站的成員。（鄭子峰攝）

沙田港鐵站B出口有十多名軍裝警在場。（盧翊銘攝）

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【15:08】警員在港鐵沙田站截查學生動源街站的成員。

【15:00】在尖沙咀鐘樓位置，十多名學生動源和香港思流在的成員高呼「重燃之路，重新岀發」、「599G，政治打壓」、「學生運動，薪火相傳」等口號。

學生動源召集人何諾恆表示，舉辦遊行的目的是在6月一周年時間，呼籲港人重新走上街頭，表達訴求，以達致「香港獨立」。對於警察用限聚令禁止遊行，他強調不會害怕打壓。

另一名召集人鍾翰林表示，申辦遊行原因是希望用合法、和平、理性方式表達意思，對於警方稱其組織主張勇武抗爭而拒批遊行，他對此感不滿，他們強調就遊行申請不反對通知書，就定會遵守申請遊行的規則。鍾翰林又指，現再申請616港島遊行是希望爭取應有的自由和權利。他稱，警方曾就616遊行致電給他，但暫未有談及任何關於遊行的詳情。

有份申請就今天遊行申請不反對通知書的「香港思流」發言人黃筠喬表示，如今學校已經復課，學生在密閉空間下上課，惟如今以限聚令為由反對遊行，明顯是政治打壓。

另一發言人陳宏宥表示，今天遊行是希望以和理非表達訴求，燃起民眾上街，以合法合理的方式表達訴求；又指若要製造混亂，就不會申請不反對通知書。

【14:48】「學生動源」成員被警方截查，需要延遲記者會舉行的時間。現場所見，逾百名警員在尖沙咀碼頭戒備。

【14:33】「學生動源」下午兩時半在多區發起6.16港島遊行預告街站。在尖沙咀鐘樓位置，未見有「學生動源」成員岀現，但現場已有約三十名防暴警察戒備。

「學生動源」原定於今日舉辦九龍區遊行，遭警方發出反對通知書，因此他們將活動改為在尖沙咀、觀塘、沙田、葵芳擺設街站，呼籲市民參與6.16遊行。

去年6月16日，政府宣布暫緩《逃犯條例》修訂後一天，民陣繼續發起大型遊行，稱有約200萬人參與（警方稱最高峰33.8萬），是民陣公布的遊行人數中最多的一次。