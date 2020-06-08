直播｜張曉明：國安法是反對派逼出來　不會擴大打擊面或羅織罪名

政府今日（8日）下午3點舉辦《基本法》頒布30周年網上研討會，行政長官林鄭月娥將會致辭，久未公開演講的國務院港澳辦副主任張曉明，將就《基本法》、「一國兩制」和國家安全課題發表主題演講，《香港01》將全程直播。 張曉明表示，中央制定港區國安法，是中央處理香港事務的最重大的措施之一，也是《基本法》的里程碑，又引述有市民指「中央出手，香港有救」。張曉明指，一日不立國安法，不能說《基本法》全面落實，強調國家安全底線愈牢，「一國兩制」空間愈大。 他又引述鄧小平指，香港的局勢發展變化已去到「非中央干預不行」的地步，中央出手是勢在必行，理所當然。他又指，一定程度認同有人所說，今次中央出手是反對派及激進勢力逼出來，批評他們把中央的克制忍讓，當作軟弱可欺，「做得太過份了」。

行政長官林鄭月娥將會在《基本法》頒布30周年網上研討會上致辭。(資料圖片)

國安法如「殺毒軟件」

【16:11】張曉明表示，從人權自由保障而言，除了少數人，對大部分市民而言，立法是更大保護，他們從此有免於「黑暴」、不被「私了」的自由，不用再為未成年的孩子擔心，不用擔心他們因為衝動留下案底，形容現在正是香港由亂變治的時機。

張曉明形容，國家安全的底線愈牢，香港的優勢愈大、自由發揮的空間愈大，對國家深化改革開放，貢獻的力度更大。

張曉明提到，他早前看電視時，有一名市民被問到會否擔心立法時回應指，國安法在全世界任何國家都有，反問為何香港沒有，為何香港立不了國家不能立，又問誰人有超越法律的特權。

張曉明在發言結尾指，自己今日的發言「斗膽提了很多直言不諱的問題」。他再提一條「終極性的問題」，問誰人真心真心為香港。張曉明之後再引習近平去年在巴西回應香港反修例事件的發言指，「中央政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」

張曉明最後表示，他相信不論外面的人怎麼說，全國人大常委會都會就港版國安法立法，並確保在港實施，香港將有如裝上了「殺毒軟件」，之後一定會運作得更暢順。

《基本法》。（資料圖片）

張曉明：本港大法官對內地法院讚不絕口

張曉明批評，反對派一直擅長將中央及港府「污名化」、「妖魔化」，過去一年將修例「污名化」令多少人走上街頭。對於有人擔心立法後內地人員可隨意捉人，張曉明駁斥指，執法人員在內地也有嚴格程序規管，這些擔心突顥香港的深層次問題是對國家有了解及信任問題，不清楚國內的法治狀況。

他指，中國的法治獲得舉世公認的進步，是吸引外資最多的地方，大量香港居民及外國人選擇中國作為永居地。他又指，內地與香港制度差不多，同樣堅持無罪推定、舉證責任由檢控方負責等，而且各級法院亦會上載裁判文到網上，接受全社會的監督，有香港大法官參觀完人民法院後，對此讚不絕口。

稱不會任意入罪

【15:42】張曉明指，國安法與絕大多數市民無關，針對的是分裂國家等四類行為和活動，懲治的是極少數人。他強調，會充分尊重香港的獨立司法權及終審權，切實保障市民依法享有的各項權利及自由，符合現代法治原則及精神，強調不會擴大打擊面，更不會羅織罪名、任意入罪。

鄧小平曾對《基本法》起草委員會說，「切不要以為香港的事情全有香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。」。（資料圖片）

斥「港獨」是「政治病毒」

【15:40】張曉明提到，國家主席習近平曾指，要全面準確落實「一國兩制」方針，當中有3個底線，包括不能任何危害國家主權安全、不能挑戰中央權力及基本法權威，及不能利用香港滲透內地。他指，這些都是針對近年的新問題而提出，為一國兩制思想的繼承，提供了新的指導方向。

張曉明強調，維護國家安全等，是一國兩制的意義，因此只要是為了維護國家安全，合法合憲的行為，都是天經地義。如果有人認為這有問題，應該反思其對一國兩制構想的不全面、不準確。

至於為甚麼中央要出手，張曉明認為，香港已到了鄧小平所指「非出手不可的地步」，香港內外勢力已成長期問題，更有愈演愈烈之勢，不少破壞已表現出恐怖主義犯罪方向，又有港獨言論、焚燒國旗等行為，加上一些外部勢力及台灣勢力推波助瀾，又提到美國的香港人權與民主法案以國內法干預香港等，令香港出現了回歸以來最大風險。

張曉明引述全國港澳研究會副會長劉兆佳指，美國與外部勢力高度干涉，作為負責任的政府不能坐視不理，又指中央出手，一定程度上是由香港反對派逼出來，因為他們將中央的忍讓看成軟弱可欺。他又指，如果香港可以自行就國安法立法，就無需中央出手，但看香港自行立法是「天方夜譚」，故中央出手，是現實政治下的必然選擇。

張曉明提到，由2012年反國教開始，港獨等相關言論逐漸明朗化，提到梁振英針對《學苑》批評， 2016年的旺角暴亂有實際行動，而2016年新界東補選梁天琦得到高票，令他們食髓知味，之後又有「香港民族黨」成立。他引述自己曾經的發言指，不能因為港獨不可能實現就不加理會，在此問題上要看原則、底線，更要窮追不捨，形容「港獨」是「政治病毒」。

港澳辦副主任張曉明。（資料圖片）

【15:30】張曉明表示，「一國兩制」起初是針對台灣問題而提出的解決方法，以要實現祖國統一，因為香港社會條件比較成熟，先用於解決香港的社會問題。

張曉明引述鄧小平1984年會見港澳代表團時提到，「不能籠統地擔心干預，有些干預是必要的，要看這些干預是有利於香港人的利益和繁榮穩定，還是損害香港人的利益。切不要以為沒有破壞力量，這種破壞力量可能來自這個方面，也可能來自哪個方面，如果發生動亂中央政府就要加以干預。『由亂變治』這樣的干預應該歡迎。」鄧又提到，某些動亂的因素、不安定的因素是會有的，而且不會來自北京，卻不排除來自香港內部或某種國際力量。

張曉明再引述鄧小平1987年會見香港基本法起草委員會委員時的講話，「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。中央的確是不干預特區政府的具體事務，也不需要干預。但是特別行政區是不是會發生危害國家根本利益的事情呢？難道不會出現嗎？那個時候北京過問不過問？」、「比如1997年後，當有人罵中國共產黨、罵中國，我還是允許他罵，但如果變成行動，要把香港變成一個在民主的幌子下反對大陸的基地，那就非干預不行。」

張曉明表示，今時今日再次重溫鄧小平的談話讓人別有一番滋味在心頭，尤其是鄧小平先生提出「切不要以為香港沒有破壞力量」，中央必須保持某些權力，必要時非干預不行的諄諄告誡。他認為具有警世恒言的意義。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

【15:20】張曉明表示，人大通過「港版國安法」，是香港回歸以來最重大的舉措，亦是《基本法》實施以來重要的里程碑，國安法一日不立，《基本法》就並非全面實施，而中央出手立法是另一種方式的彌補。張曉明指，有幸參與審議的全過程，形容人大通過草案後，人民大會堂內經久不息的掌聲震撼自己。

他留意到，香港社會對立法有各種反應，當中包括抹黑攻擊，有的認為「中央出手，香港有救」，有的認為「一國兩制」名存實亡，亦有意見擔心會損害到香港的司法終審權及人權，這充分說明「一國兩制」是香港社會最大的公約數。張曉明指，今日要說明的就是「國安底線越牢，香港發展空間越大」。

林鄭：人大立國安法合憲合法 不用置疑

【15:15】林鄭月娥表示，要認識《基本法》，就要了解一國兩制的初心。已故國家領導人鄧小平當初是為了維護國家主權，又能保持香港繁榮安定的前提下，將香港最大的優勢發揮出來，這個初心從來沒有改變過。要理解基本法，同時也要認識中國憲法，因為中國憲法共同構成今日特區的體制。

她引述國家憲法第62條第2款，指全國人大對特區有監督憲法的實施的職權。近日全國人大通過為香港設立國安法及執行機制，正是行使憲法中賦予全國人大的職責，其合憲、合法不用置疑。

林鄭提到，社會上最近關注基本法有關政治經濟、對人民自由保障相關的條文。她批評，有人近年港獨、自決、公投等從事損害國家安全利益主權的活動。

網上研討會分兩部分，分別為主題演講和對談環節，行政長官林鄭月娥會首先致辭，其後港澳辦副主任張曉明、全國人大常委會香港基本法委員會副主任張勇，會就《基本法》、「一國兩制」和國家安全課題發表主題演講。

網上研討會的對談環節，由基本法委員會副主任譚惠珠主持，她會與首任律政司司長梁愛詩和香港大學法律學院教授陳弘毅探討《基本法》的歷史和實踐過程。