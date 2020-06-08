新冠肺炎｜屯門華都時裝店月蝕十萬　工聯會請願促長實減租

工聯會立法會議員今天（8日）聯同「屯門華都大道商戶大聯盟」，到中環長江實業集團總部請願，要求商場參考房委會做法，向非住宅租戶提供半年租金寬減，在疫情下與商戶同渡時艱。 在屯門華都大道商場開設女裝店的大聯盟發言人曾小姐表示，已多次與商場商務部商討，要求商場減租惟無果，她透露自去年社會事件起，每月平均虧蝕兩至三萬元，隨著疫情爆發，今月二月起更每月虧蝕高達十萬元，累計至今損失超過五十萬元，若長實不減租，商戶只能無奈結業。

曾小姐（右二）表示，已多次與商場商務部商討，要求商場減租惟無果。（吳倬安攝）

反修例運動下每月蝕兩萬 疫情爆發虧損增至十萬

麥美娟表示，工聯會自今年2月份疫情肆虐斷，已向不同大業主和發展商提出減租半年的訴求，包括房委會、領展及地產建設商會等，其中房委會於月前已通過向非住宅租戶提供減租半年，減租幅度由原先減半租，擴大至減七成半，她希望各地產商作為大業主能仿效。

麥美娟希望長實等地產商能盡企業的社會責任，以人為本，與商戶加強溝通協商，盡快推出短期減租措施，她認為減租措施可減輕租戶倒閉結業的壓力，確保商場租務免卻空窗期間的損失，同時亦有助保住商戶及其員工的生計，減輕兩者在疫市下的損失。

工聯會要求長實等地產商旗下商場提供至少半年半租等租金寬減措施，同時加強與商戶協商溝通，提供適切支援。

曾小姐表示，已多次與商場商務部商討，要求商場減租惟無果，她透露自去年社會事件起，每月平均虧蝕兩至三萬元，隨著疫情爆發，今月二月起更虧蝕高達十萬元，累計至今損失超過五十萬元，又指連月來只能靠借貸支撐店舖日常營運開支，單是每月租金已需七萬多元，若長實不減租，商戶或需裁員，甚至無奈結業。