林鄭：所有政治委任官員　包括特首、司局長等　未來一年將凍薪

特首林鄭月娥今日（6月9日）出席行政會議前會見記者，回應社會議題。近日就港區國安法的立法問題，社會上爭議未止；公務員事務局局長聶德權提及公務員有特區和國家公務人員的「雙重身份」惹起討論；時值去年反《逃犯條例》修訂6.9遊行一周年，有民間組織近日相繼發起集會。《香港01》將提供直播。

林鄭：所有政治委任官員，包括她自己，未來一年將凍薪。(盧翊銘攝)

反修例一周年 每人都要汲取教訓

【10:05】被問到去年六月九日有一百萬人遊行，當晚政府堅持恢復二讀辯論逃犯條例草案引致往後的大型社會運動，問及有否後悔當日的決定以及在推港版國安法時吸收教訓？

林鄭稱，香港過去一年經歷不少困難，這些局面引致現在的工作。她指，每個人都應該汲取教訓，包括她和立法會議員，強調事實是香港承受不起亂局，應該要盡快回復穩定。對於「港版國安法」，她稱沒有任何回應，因為立法是中央層面的工作，但認為每個對立法關心的人應把握機會表達意見。

對於書展如期進行及主題公園重開，惟遊行集會仍被禁，問及是否政治考慮？

林鄭稱，限聚令目的因公共衞生，避免人與人的接觸。她稱部分活動都要妥協，如昨日的基本法座談會都需要在網上進行。但林鄭指不等於所有活動都不能進行，如戲院、超市等是各自進入購物或看戲，主題公園同樣是各自進入活動，而公園、酒樓等有人數限制。不過她提及，有人安排、號召的活動即是人數超岀八人，正是限聚令規範的目的。

【10:02】林鄭宣布，所有政治委任官員，包括行政長官、司局長、副局長、政治助理，未來一年會凍薪，行政會議成員亦同意十月起會凍薪，不會按通帳調整。

林鄭又呼籲社會各界支持中央訂立國安法的決定，而特區政府會全面配合。

【10:00】林鄭表示，政府早前已表明沒計劃裁減公務員，或推行自願離職計劃。她又談及上星期行會決定公務員凍薪之安排，強調有關決定符合機制，經已考慮一籃子的六個因素，呼籲公務員理解及體諒，社會希望他們一起共渡時艱。

林鄭表示，首批逾2.5萬份「保就業」僱主申請，周五起過數。(盧翊銘攝)

【09:55】林鄭指，近日不時時有聲音指可推出防疫抗疫基金3.0，但她認為不需一定等3.0，而是一見到有人被遺漏，就即時填補。

政府會補漏的行業包括：1. 建造業，因很多工人都是長散工，多達4萬多名，政府會很快提出針對建造業長散工的計劃，可能涉及金額多過10億；2. 洗衣業，政府亦會增加相關的支援，很快可申請；3. 職業介紹所；4. 汽車維修店；5. 洗碗工場，政府會對幾十間相關企業設計項目。政府會和各行業商討，繼續細心聆聽，並即時回應。

另外，政府對於失業人士的幫助，早前已經放寬綜援資產限制，以及僱員再培訓局的愛增值計劃再加碼。政府將擴大受助範圍，到今明兩年新畢業的學生，涉及幾方面：各部門暑假會加入5,000個實習工作位，針對大學生為主，讓他吸收經驗；政府早前設立3萬個有時限職位，現時已有1萬多個職位招聘當中，政府另外會和私人公司合作，例如提供補貼等，助他們招聘。

【09:48】特首林鄭月娥表示，到目前為止完成了處理了顧主申請25,500份，很高興於大家共同努力下，可以提早發放第一批保就業津貼。成功獲批的顧主於明天開始陸續收到通知，到周五(12日)會將工資補貼撥款過落其銀行戶口，較原先預計所需時間接近一星期。