直播︳最少兩區議員被捕　消息指全日拘約50人　大部份涉非法集結

2019年6月9日「69遊行」，超過100萬人上街反對修訂《逃犯條例》，為持續多月的反修例運動掀起序幕。 今日有人發起「69一周年港島區遊行」，事前並無申請不反對通知書。 《香港01》現場直播。

【12:06】區議員李永財、裴自立及彭卓棋到北角警署協助被捕人士。

【12:02】天水圍區議員林進被捕。

【12:00】早前安街樂園大廈門口與警方理論的女子，被女警拉入封鎖線再鎖上手扣並帶走。

【23:50】電車站被捕人士被帶上旅遊巴，警方指他們涉參與未經批准集結。

【23:44】旅遊巴抵達德輔道中電車站，料於電車站的約13名被制服人士會被帶上旅遊巴。

【23:43】警方消息指，目前為止全日拘捕約50人，大部份涉非法集結。

【23:42】德輔道中安街樂園大廈，有穿着反光衣的女性進入大廈，隨後有警員跟上，有記者及在場人士擔心再有警員在廁所內襲擊他人，想跟進拍攝時警員不准，並驅逐記者，引起一場騷動。而後來警方傳媒聯絡隊到場，稱男警員是帶該名女性去廁所。有傳媒不滿警方安排，與警員理論。

【23:30】現場消息指，元朗區議員伍健偉在電車站被捕。

【23:20】花旗銀行內有4男3女被捕，全部帶上警車。

【23:18】星展銀行被捕人士陸續上旅遊巴，據區議員了解，被捕者會前往北角警署。

【23:05】德輔道中警方向金鐘方向推進，再有最少4人在花旗銀行分行被截查，警員又於德輔道中花旗銀行位置拉起封鎖線。現場所見，電車站位置有約至少13人在警方要求下一字排開，當中包括穿着反光衣的急救員。

【23:02】至少50名警員於德輔道中香港站外組防線。

【23:00】現場同屬元朗區議會的區議員伍健偉表示，元朗區議員杜嘉倫也在星展銀行外被捕人士當中。警方開咪指，相信集會有可能破壞社會安寧，要求德輔道中上行人和平散去，拒絕服從或遭受檢控。

【22:59】警方再於德輔道中舉藍旗。

【22:56】現場警方表示以非法集結罪名拘捕17男8女，多人以索帶綁住雙手，包括穿着反光衣的急救員。

【22:48】防暴警再沿德輔道中來回巡邏，沿途叫記者上行人路。

【22:37】星展銀行有20多人在10時被截停，現時仍未放行，警員正搜袋。

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【22:23】救護車到場，最少1人接受治療。現場消息指傷者中了胡椒球彈而感到不適。

【22:12】許智峯要求警方停止用強光照射其眼神，警方指現場記者亦使用補光燈射向警員。許智峯質疑警方是「報復」，警員要求許停止以擴音器挑撥現場情緒，並指「你喺度幾耐咪照幾耐」。許智峯多次要求之後，警方稱現場黑暗需要照明，許智峯表示照明可以但不要照眼睛，最後警員關上強光電筒。

【22:02】許智峯要求警察不要阻礙記者採訪，有警員向同袍表示「唔好理呢啲無謂人」。

【22:00】星展銀行對出有多名路人和反光衣人士被截查，目測約有20多人。

【21:58】警方向記者和路人多次噴胡椒噴霧，最少制服1人，現場多名記者咳嗽。

【21:55】再有警車駛到德輔道中及砵典乍街交界，大批警員落地並舉起藍旗，要求在場人士向中環離開。

【21:50】德輔道中警車離開，同時干諾道中有警員到達，部份人走出德輔道中馬路。

【21:43】德輔道中警員回到警車上，現場示威者再次叫口號，不久再有示威者行出馬路。

【21:37】德輔道中仍有示威者聚集，警方再次表示現場人士非法集結，多次要求行上行人路。

【21:33】警方在德輔道中盤谷銀行外舉藍旗，所有行經德輔道中往金鐘方向的汽車都要調頭。

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【21:30】防暴警在德輔道中安樂園大廈截查一名男子，並拉起封鎖線，同時大喝要求記者離開。

【21:27】德輔道中，警方要求在環球大廈旁的記者離開。

【21:22】原本在德輔道中近利源東街駐守的警察往畢打街交界方向前進，在環球大廈外舉起藍旗，並指現場市民正參與非法集會，要求立即離開。

【21:16】警方繼續截查路人，在利源東街截查兩男，數分鐘後放行。

【21:08】再有一批警員乘車到達德輔道中。

【21:07】皇后像廣場外被截查的5男7女，已全部放行。而戲院里則有3名女子被截查，幾分鐘後亦全數放行。

【21:05】於德輔道中警員向金鐘方向推進時，向行人路上市民舉中指。現時市民情況激動，不停指罵警員。

【21:00】警方在皇后像廣場外再截查多3名男子，合共截停搜查了5男7女。

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【20:58】警方表示已完成截查兩名男子，港鐵站解封，防暴警回到德輔道中。

【20:53】置地廣場內有女士不適，救護員進入商場內，現場目測傷者坐在地上，神智清醒。

【20:52】德忌利士街與德輔道中交界的港鐵香港站C出口，有防暴警帶來1名市民到站內搜查，警員將記者趕離港鐵站。

【20:50】警方在雪廠街、皇后大道中交界搜查5名男子。

【20:46】畢打道防暴沿德輔道中向上環方向推進。

【20:45】遮打道皇后像廣場對開，2男7女被警方截停搜查。

【20:43】有擔架抬入置地廣場內。

【20:41】警方在遮打道與雪廠街交界築起防線，暫時未有再向遮打花園推進。同時德輔道中盤谷銀行對出再有市民走出馬路，目測約有100人。

【20:40】警方facebook表示，在中環一條行人天橋上發現天拿水、大批玻璃樽及數把雨傘，正調查是否有人打算利用上述物品犯案。

【20:37】警方驅趕行人路上面所有市民及記者，要求記者和市民沿着行人路向遮打花園方向前行，說已經給足夠時間記者向前行。

【20:35】警方表示防線將向遮打花園方向推進。

【20:33】皇后大道中同樣有大批警車，交通暫時正常。

【20:30】德輔道中、畢打街及遮打街交界，仍有大批警員駐守，汽車暫時可以通行。

【20:20】置地廣場商場門口封閉，並貼上暫停開放告示，大門內外均有記者。商場內有人疑走避間跌傷，傷者情緒激動哭泣。

【20:17】防暴警突封鎖畢打街LV港鐵站出口（G出口），將多人推入中環站入口截查，強調只屬正常的截停搜查。

【20:15】警方在德輔道中向畢打街方向舉起藍旗。

【20:14】干諾道中近中環港鐵站，有被截查市民高叫「打人呀」，其後有一名被截查市民獲放行。

【20:11】皇后大道中馬莎對開有多名男子被防暴警截查。

【20:10】干諾道中近中環港鐵站有數名穿黑衣男子被防暴截查，警方拉起封鎖線。

【20:06】警要一老伯離開，老伯反問為何不能站在原地，稱「香港係我屋企」，遭警強行拉入封鎖線。其後男子獲放行，警高叫：「你去拎飯盒啦！」

【20:05】大批防暴警正向畢打街方向前行。

【20:00】警員在置地對出搜查一男，男子強調自己無做任何事，警斥該男「欺善怕惡」。

【19:28】立法會議員許智峯在現場，表示要監察警方執法，而警方防線推進至德輔道中近利源東街。

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【19:53】大批防暴警察由租庇利街推進，於皇后大道中及砵典乍街交界駐守。

【19:51】德輔道中與租庇利街交界警方清場，要求現場人士往金鐘方向離開。

【19:48】警方在租庇利街交界封鎖線舉藍旗。德輔道中與租庇利街交界的防暴警察與示威者大約有100米距離。

【19:47】示威者再走出德輔道中與砵典乍街交界，即警方租庇利街封鎖線在下一個街口。

【19:40】約100名警員在德輔道中與租庇利街交界築起防線。

【19:42】較早時德輔道中及畢打街交界有外籍人士被捕，現場消息說，該外籍人士站在行人路上，突然被推出馬路，另一名便衣警員就把他撲倒在地上，其他防暴警察隨後增援，把他拘捕。

【19:40】德輔道中另一批警員到達，舉起藍旗向上環方向前進。

【19:39】警察上恒生銀行大廈天橋要求所有人包括傳媒離開，同時市民再走出德輔道中，並高呼口號。

【19:35】德輔道中及畢打街交界，警察再舉藍旗。

【19:28】德輔道中租庇利街交界，有示威者在天橋指罵警察，警察即以電筒照射，並舉起藍旗。現時德輔道中示威者向警方防線方向行，雙方距離約100米。

【19:27】部分遊行人士在行到接近砵典乍街就開始調轉頭往相反方向前行，現時行到德己立街附近，即往遮打花園的方向行。

【19:26】在示威者走出馬路不久，即有多輛警車來到現場，示威者隨即散去，皇后大道中恢復通車。

【19:21】警方在facebook表示，晚上6時許，有人羣在中環遮打花園一帶集結，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方警告參與者立即停止集結及離開。

警方會加強反罪惡巡邏，避免有人借機犯案。另外，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。

【19:20】由於皇后大道中中環中心位置有多名防暴警員，示威者轉入租庇利街向德輔道中方向行，並唱起「願榮光歸香港」歌曲。

與此同時，畢打街防暴警察暫時撤退，大批人聚集在畢打街與德輔道中交界，並向上環方向前進，佔據了西行行車線。

【19:11】大批示威者正向皇后大道中及畢打街交界前行，期間商舉旗幟及舉燈。有人大喊「落雨擔遮」，走出馬路的示威者紛紛打開雨傘。

【19:10】往中環方面示威者走出皇后大道中馬路，車輛被阻無法前行，不停響號。大批警員在畢打街口落地，示威人士被逼折返。

【19:07】部分遮打花園內市民舉起手機閃燈，行至皇后大道中行人路，並一邊高叫號，一邊向中環方向行。

【19:05】警方在皇后像廣場內舉起藍旗。

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【18:58】約30名防暴警察在皇后像廣場外戒備。

【18:55】現時於遮打花園內聚集市民人數增多，目測逾百人。聚集人士向德輔道中警員高呼口號。

【18:45】約10多名防暴警察落地駐守遮打花園外，並一度舉起胡椒噴霧。 同時，匯豐銀行對出電車站截停一名青年，以及於中國銀行對出拉起封鎖線，該處一帶交通現時癱瘓；德輔道中往西行方向暫時封閉。

【18:39】 警方再拘捕一名女子，並帶上警車。

【18:35】警方舉藍旗 。

【18:30】 警方再截查一名女子，並檢查隨身物品。現時約有50人聚集於遮打花園內。

【18:25】 警方驅趕在遮打花園平台的市民，只准記者留下。警方於平台拉起封鎖線後離開。

【18:24】一名男子於遮打花園突然被警員突制服。警方指他「意圖喧嘩引起社會混亂」、行為不檢，外圍群眾於是高呼「放人」。該男子最後被警員扣上索帶帶走。

【18:15】 多名防暴警員正在遮打花園內截查一名青年，並檢查其隨身物品。有警員表示，收到情報稍後將有人在遮打花園內進行非法集結。

「光頭警長」劉澤基現身遮打花園

【17:38 】約有20名防暴警察於遮打花園內巡邏。有市民於遮打花園內被警方搜查，期間，警長劉澤基向在場拍攝的記者稱，「唔好衝埋嚟呀，人哋私隱嚟」。該名市民其後獲放行。

【17:35 】有5名防暴警員於遮打花園截停路人並搜查他的隨身物品。

【17:23 】中環遮打道一帶有10多架運員車戒備，期間有防暴警察約10人一隊落地巡邏。

2019年6月9日大遊行，掀起反修例衝突序幕↓

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逃犯條例修訂引發去年6月連場示威，事件重溫↓