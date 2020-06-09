直播︳69一周年遊行　防暴警噴胡椒驅示威者　德輔道中最少拘兩人

2019年6月9日「69遊行」，超過100萬人上街反對修訂《逃犯條例》，為持續多月的反修例運動掀起序幕。 今日有人發起「69一周年港島區遊行」，事前並無申請不反對通知書。 《香港01》屆時將現場直播。

【19:40】德輔道中另一批警員到達，舉起藍旗。

【19:39】警察上天橋要求所有人包括傳媒離開，同時市民再走出德輔道中，並高呼口號。

【19:35】德輔道中及畢打街交界，警察再舉藍旗。

【19:28】德輔道中租庇利街交界，有示威者在天橋指罵警察，警察即以電筒照射，並舉起藍旗。現時德輔道中示威者向警方防線方向行，雙方距離約100米。

【19:27】部分遊行人士在行到接近砵典乍街就開始調轉頭往相反方向前行，現時行到德己立街附近，即往遮打花園的方向行。

【19:26】在示威者走出馬路不久，即有多輛警車來到現場，示威者隨即散去，皇后大道中恢復通車。

【19:21】警方在facebook表示，晚上6時許，有人羣在中環遮打花園一帶集結，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方警告參與者立即停止集結及離開。

警方會加強反罪惡巡邏，避免有人借機犯案。另外，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。

【19:20】由於皇后大道中中環中心位置有多名防暴警員，示威者轉入租庇利街向德輔道中方向行，並唱起「願榮光歸香港」歌曲。

與此同時，畢打街防暴警察暫時撤退，大批人聚集在畢打街與德輔道中交界，並向上環方向前進，佔據了西行行車線。

【19:11】大批示威者正向皇后大道中及畢打街交界前行，期間商舉旗幟及舉燈。有人大喊「落雨擔遮」，走出馬路的示威者紛紛打開雨傘。

【19:10】往中環方面示威者走出皇后大道中馬路，車輛被阻無法前行，不停響號。大批警員在畢打街口落地，示威人士被逼折返。

【19:07】部分遮打花園內市民舉起手機閃燈，行至皇后大道中行人路，並一邊高叫號，一邊向中環方向行。

【19:05】警方在皇后像廣場內舉起藍旗。

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【18:58】約30名防暴警察在皇后像廣場外戒備。

【18:55】現時於遮打花園內聚集市民人數增多，目測逾百人。聚集人士向德輔道中警員高呼口號。

【18:45】約10多名防暴警察落地駐守遮打花園外，並一度舉起胡椒噴霧。 同時，匯豐銀行對出電車站截停一名青年，以及於中國銀行對出拉起封鎖線，該處一帶交通現時癱瘓；德輔道中往西行方向暫時封閉。

【18:39】 警方再拘捕一名女子，並帶上警車。

【18:35】警方舉藍旗 。

【18:30】 警方再截查一名女子，並檢查隨身物品。現時約有50人聚集於遮打花園內。

【18:25】 警方驅趕在遮打花園平台的市民，只准記者留下。警方於平台拉起封鎖線後離開。

【18:24】一名男子於遮打花園突然被警員突制服。警方指他「意圖喧嘩引起社會混亂」、行為不檢，外圍群眾於是高呼「放人」。該男子最後被警員扣上索帶帶走。

【18:15】 多名防暴警員正在遮打花園內截查一名青年，並檢查其隨身物品。有警員表示，收到情報稍後將有人在遮打花園內進行非法集結。

「光頭警長」劉澤基現身遮打花園

【17:38 】約有20名防暴警察於遮打花園內巡邏。有市民於遮打花園內被警方搜查，期間，警長劉澤基向在場拍攝的記者稱，「唔好衝埋嚟呀，人哋私隱嚟」。該名市民其後獲放行。

【17:35 】有5名防暴警員於遮打花園截停路人並搜查他的隨身物品。

【17:23 】中環遮打道一帶有10多架運員車戒備，期間有防暴警察約10人一隊落地巡邏。

2019年6月9日大遊行，掀起反修例衝突序幕↓

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逃犯條例修訂引發去年6月連場示威，事件重溫↓