泛民出臭招阻國歌法審議　會議廳換地氈、電腦　費用高達10萬元？

立法會上周四（4日）在混亂中三讀通過《國歌條例草案》，民主派多次使出臭招圖阻會議進行，其中民主黨許智峯於5月28日在會議廳擲腐爛盆裁，人民力量陳志全、議會陣線朱凱廸於上周四持臭味液體衝向主席台。 建制派「副班長」、民建聯陳克勤指，秘書處已為會議廳部分位置換上新地氈，部分座位和會議桌或需更換，稱總開支可能高達10萬元。 立法會秘書處回應查詢時則指，由於會議廳的羊毛地氈經清洗消毒後，仍無法清除臭味，遂臨時鋪上近似顏色的地氈，指幾次事件所涉及的清潔開支及其他相關費用仍在估算中，秘書處稍後會向行管會匯報，並按行管會指示跟進。

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清洗地氈後仍無法清除臭味

秘書處表示，就5月28日和6月4日立法會會議舉行期間，有議員在會議廳投擲惡臭物件及液體的事件，秘書處已報警處理，並即時進行清理工作，包括在會議廳清潔消毒及為冷氣系統進行換氣。

秘書處續指，由於會議廳的羊毛地氈經清洗消毒後，仍無法清除臭味，遂秘書處在上周末安排人手移除受污染範圍的地氈，並臨時鋪上近似顏色的地氈，受影響的議員座位枱面上的皮面和電腦設備亦需要更換。

至於是否耗費10萬元，秘書處表示，幾次事件所涉及的清潔開支及其他相關費用仍在估算中，秘書處稍後會向行管會匯報，並按行管會指示跟進。