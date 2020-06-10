【港版國安法】張國鈞支持禁師生罷課　葉建源批只許「唱好」立法

教育局局長楊潤雄今日（10日）去信全港中小學校長，要求校方引導學生理性分析「港版國安法」，不應讓學生和老師參加罷課或校內政治活動，如有發現應立即勸止，若不聽勸喻，理應予以懲處。 教育界立法會議員葉建源表示，信件的措辭非常強硬，質疑教育局只容許學校「唱好」港版國安法，不容許學生表達意見，認為此舉只會造成反效果，對楊潤雄的說法感失希望。 民建聯立法會議員張國鈞表示，支持教育局的說法，他稱學生對政治未有全面清晰的理解，亦沒成熟的分析，故希望校長和老師能夠緊守崗位，不要將政治事件帶入校園。

葉建源批評楊潤雄以「政治掛帥」處理教育問題。（羅家晴攝）

對於楊潤雄在信中提及「希望阻止政治入侵校園」，葉建源批評楊潤雄以「政治掛帥」處理教育問題，要求校方「唱好」政府，不能夠提出質疑，而這正正違反香港一直提倡的多元和獨立思考的教育方式。

葉建源又指，楊潤雄要求學校懲處參與罷課和政治表態的學生，做法只會適得其反，認為老師跟學生溝通和了解，比起「盲撐」政府更符合教育原意。

張國鈞表示，過去一年中小學受社會事件影響，不少校友和學生將政治帶入校園，惟校方的處理並不理想。（羅家晴攝）

張國鈞表示，過去一年中小學受社會事件影響，不少校友和學生將政治帶入校園，惟校方的處理並不理想。他認為學校應採取嚴肅措施，老師亦應堅守崗位，保護校園的寧靜學習環境。

張國鈞又指，香港有表達意見的自由，但如過去一年有人將政治帶入校園，令不少心智未成熟的學生受影響，甚至有初中學生走上街頭而被捕。他又指，國際學校有不少措施懲處學生，惟本地學校的處理手法相對較模糊。