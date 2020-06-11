健康碼 ｜日內公布詳情　基層中港員工料無份　建制批厚此薄彼

新冠肺炎疫情近期有所舒緩，據了解，港府將於本周公布，推出與內地及澳門互認的健康碼，首階段計劃容許內地設廠的港商、中港車司機及跨境學童等申請，至於日常往返中港工作的基層員工、旅客則未獲「開綠燈」。 有建制派議員透露，內地擔心打開關口後，增加病毒傳播的風險，因此在健康碼配額上「揸得好緊」。另一關注健康碼的建制派議員則批評首階段健康碼措施「厚此薄彼」，一些基層員工未能受惠，令他們「手停口停」，議員們亦因此「捱鬧」。

港府早前透露，有意於短期內推行「粵港澳健康碼」，方便三地居民通關，據悉將於本周內公布首階段的詳情。消息指，市民在指定醫療機構接受核酸檢測，獲陰性證明後，可在7天有效期內免14日強制檢疫，往返本港、澳門及廣東省。據知，本港至少5間私家醫院的檢測結果將獲承認，包括養和、港安（荃灣及司徒拔道）、港怡及仁安醫院。

消息指出，首階段計劃容許內地設廠的港商、中港車司機及跨境學童等申請，不過往來中港工作的基層員工等人則未被首階段計劃涵蓋。

梁志祥呼籲政府津貼需要跨境工作及上學的人士支付檢測費。（資料圖片）

梁志祥呼籲政府津貼檢測費

民建聯梁志祥對粵港澳將推出「健康碼」互認表示歡迎，有指本港僅有數間指定家醫院和私營化驗所獲認可化驗，檢測費用介乎1,500至2,000多元，收費高昂。梁志祥呼籲政府津貼需要跨境工作及上學的人士支付檢測費。

梁表示，內地醫院的檢測費約300至500元，相較之下便宜許多，認為政府可考慮協助港人在內地作化驗，例如參考資助過境貨車司機的做法，全數資助需要跨境工作的基層人士。

郭家麒倡衞生署人員審視內地檢測機構水平

本身是醫生的公民黨郭家麒對安排感擔憂，他指若互認內地機構的檢測結果，建議政府先派衞生署人員往相關機構，審視檢測水平是否達標，他又建議，港府要求申請豁免檢疫的入境者，在本港關口接受檢測及等候結果，檢測有效期為7日，確保檢測能真實反映申請人的健康情況，「若果有一、兩個個案嚟咗香港，香港就會玩完！」

郭家麒則建議政府先派衞生署人員往內地檢測機構，審視檢測水平是否達標。（資料圖片）

建制派議員透露，內地擔心打開關口後，增加病毒傳播的風險，因此在健康碼配額上「揸得好緊」，未能預料健康碼何時能全面涵蓋所有往來中港的人士，「（七月前全面落實？）唔會咁快，但我哋都想快啲，如果香港無嘢就會快啲。」該議員又指檢測費用現約為900至2,000元，形容「好貴好離譜」。另一關注健康碼的建制派議員則批評首階段健康碼措施「厚此薄彼」，一些基層員工未能受惠，令他們「手停口停」，議員們亦因此「捱鬧」。