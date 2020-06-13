港版國安法︳曾鈺成指國安法非為左右選情　料追溯非立法原意

人大會議早前通過「港版國安法」草案，引起社會熱議。亞太法律協會網上研討會今日(13日)舉行網上研討會，討論《港區維護國家安全法》對香港的影響。 立法會前主席曾鈺成認為，國安法立法目的並非阻礙今年立法會參選人入閘，而追溯過去言論亦不符合中央立法原意。 資深大律師湯家驊認為，即使訂立國安法，亦不應動搖《基本法》的基礎，改變核心價值，社會應聚焦討論如何尋找平衡點。 科大經濟系前系主任雷鼎鳴認為，即使美國就國安法制裁香港，對香港的影響較微，又建議當局設立特別法庭，審理涉及國安法的案件。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

曾鈺成認為，「港版國安法」立法目的是為了打擊少數危害國家安全的罪行，如有人干犯國安法，則會直接抓捕，與阻止立法會參選人入閘無關。

他又認為，近年社會上發生的激烈行為，大致上與國家安全沒有直接關係，「不是每一個打爛食肆的示威者，都是在做危害國家安全法的事」，而這些激烈行為，遁暴動罪等現有法律，已經足夠將他們治罪，問題在於如何執法。



他認為國安法牽涉的，是中美兩國之間的博弈，而引入國安法，主要是為了制衡港版顏色革命，因外國勢力目前在港的活動，猶如「無掩雞籠」。

就未來國安法的細節，曾鈺成認為，有關罪行應該在香港審理，符合普通法要求，以增強港人信心。他又認為，無需在現階段爭論是否需要設追溯期，因目前不適合言明，如果當局聲明不設追溯期，則等同鼓勵犯罪，但考量到中央立法原意和現實意義，不認為追溯過去罪行屬立法的原意。

曾鈺成又認為，人大此次行動，並不是解除《基本法》立法義務，認為本地仍要繼續就23條進行立法，而中央今次動作，是提供機會香港各方面認真思考，是否要對23條立法給予較正面的態度。

有記者問及，當局未來會如何規管政黨與「外國勢力」的連結，例如收受資助等。曾鈺成表示目前社團條例已經就此有所規管，如果社團接受外國政治組織的經濟資助，保安局局長有權停止運作。他認為國安法要防範及限制的，是外國勢力干預特區政府運作事務，但具體範圍還要等有關法律文件出爐方能作評論。



人大會議早前通過「港版國安法」草案，引起社會熱議。（新華社）

資深大律師湯家驊認為，2003年香港市民就23條抗議，並非反對立法，而是要求立法諮詢，其後政府一直迴避此燙手山芋，但自去年出現年輕人舞動美國旗英國旗，請求美國出兵拯救香港人，令情況變得嚴峻。

他認為在過去示威中，部分罪行符合現有「叛國罪」等法例，但礙於民主派堅持該法例過時，執法部門亦不夠膽引用條例，因此未有遁此罪名起訴，他坦言若執法機關夠膽引用，中央或不會那麼懼怕香港出亂子。

他強調，立法會從去年開始，立法修理的工作便幾近停頓，如果今年9月選舉後，民主派議席過半，立法會工作會進一步停頓，可預見未來10年，特區政府均不會有機會就23條立法。若這意味損害國家行為要繼續蔓延，則在管治和邏輯上說不過去。又稱，中央若為香港立國安法，有關法例會和其他刑事罪行一視同仁，不會改變既有制度，如無罪推論原則、公開審訊、陪審團等原則。

他認為目前該討論的重點，是尋找保障國家安全和維護港人核心價值的平衡點，例如條例會否影響言論自由、六四集會能否繼續舉行，能否繼續喊叫「結束一黨專政」，是否和外國領事食個飯就是犯法等等。

湯家驊坦言國安法是「藤條」，但單靠藤條教不出好的小朋友，要有「波板糖」，即一些柔和政策令香港人「二次回歸」。

科大經濟系前系主任雷鼎鳴表示，美國最近幾年對中國的政策是明擺著針鋒相對，而香港對於中國影響甚大，同時亦容易受外國干預，中國在判斷形勢下，決定為香港進行立法。

他指中國國力近年飛快膨脹，如果將兩地物價、購買力計算在內，GDP甚至超越了美國，加上美國貧富差距擴大，不少中產階層工作開始面對來自中國的競爭，令美國希望制衡中國。

就美國威脅就國安法實施制裁香港，他認為該些威脅對香港影響不大，例如香港只有很少本土出口貨品，即使取消獨立關稅的地位，對港影響亦不大。

至於事件會否導致港元與美元掛勾，他認為從美國立場來說，會繼續希望香港維持聯繫匯率，因如果香港取消聯繫匯率，或會引致其他地區對美元失去信心，相繼取消聯繫匯率，「香港甚至可倒過來威脅美國，如果繼續『搞搞陣』，則取消聯繫匯率。」他指出，香港不是沒經驗用其他貨幣制度，指香港曾與白銀和英鎊等掛鉤。

他認為，美國很難找到一個方式，是不傷害自己只傷害香港，質疑對方其實「無料到」，只能說話「靠惡」，他估計美國會繼續提供資金香港，推動顏色革命，只是在國安法推出後，此舉的成本會更高。

雷鼎鳴又認為，香港現有法官未必懂得審理涉及國安的案件，認為應該設立特別法庭，專門審理這類型案件，並在律政司內另設高階部門，專門負責檢控。