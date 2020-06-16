消息指陳偉豪棄戰體藝界　賴文輝否認迫退　民主黨：未支持任何人

立法會選舉提名期下月展開，民主派搶攻的「體育、演藝、文化及出版界」，一直未敲定人選，港足前隊長陳偉豪早前表態積極考慮參選，近日民主黨荃灣區議員賴文輝亦加入戰團，卻惹來灣仔區議員李永財不滿，批評民主黨拒讓路予陳偉豪，並表明有意出選。 消息指，陳偉豪將以「準備不足」為由放棄參選，賴文輝接受《香港01》查詢時否認迫退對方，指外界對民主黨有偏見，又稱既然有多於一人有意參選，希望舉行初選。 民主黨今日（16日）中午出聲明，指中委會現時未有支持任何黨員出選體藝界，若此界別出現有競爭初選，而有民主黨黨員參選，該黨一定會參與協調及初選。

前港隊隊長陳偉豪早前考慮參選立法會功能界別「體育、演藝、文化及出版界」。（資料圖片）

批李永財「玩分化」

有「香港隊長」之稱的陳偉豪，早前承認有意參選體藝界，希望以運動員身份推進體育發展，並獲港超球隊香港飛馬前主席、才女梁芷珊協助聯繫業界，惟最新消息指，陳偉豪已私下向人表明不會參選。

曾任體育記者、現為香港足球史學會副會長的賴文輝，近日表態有意角逐，稱獲民主黨支持。他接受查詢時否認迫退陳偉豪，「邊仲能力迫退佢？」對於李永財批評他拒讓路予陳偉豪，賴文輝指不時有人針對民主黨、有偏見，又指港大法律系副教授戴耀廷發起的民主派初選仍在報名，可考慮加入機制進行初選。

至於李永財批評民主黨在「35+」運用否決權上意志不夠堅定，賴文輝指，不簽署聲明書不代表無抗爭意志，要看議會表現，強調民主派要團結爭取「35+」，批評對方「玩分化」。

賴文輝承認積極考慮參選體藝界。

李永財（中）指陳偉豪（左）是體藝界的最佳出戰人選，不滿民主黨不為陳偉豪「讓路」。（資料圖片）

體藝界選民增三成

體育、演藝、文化及出版界由4個不同界別組合而成，選民組成較複雜，4個小組的選民登記資格各異，例如演藝和出版界容許個人選民登記，但體育和文化界只有團體票。在上屆立法會中，此界別有2,920名選民，當中2,525張是團體票，馬逢國以1,389票擊敗得809票的周博賢；2019年，此界別有3,164名選民，直至今年最新選民數字由增加至4,163人，急增約1000人。