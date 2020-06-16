立法會選舉｜香港民研受託協助民主派初選　募捐iPad、招工作人員

香港民意研究所今日（6月16日）公布香港市民身份認同調查結果。香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀一併公布有關民主派初選的詳情。他指，今次香港民研是以外間機構的身份，受委託提供專業支援，他們會堅持政治中立，民主派35+並不在他們的考慮之列。鍾庭耀指，基於資源所限，目前會向公眾募捐電子器材，及招募工作人員約100人。

鍾庭耀表示，香港民研會作為外間機構，受委託協助執行初選。（香港民意研究計劃fb直播截圖）

平台政治中立 不協助任何人政治宣傳

民主派今年立法會選舉以總體議席過半為目標，民主動力負責辦初選，預料於7月11至12日投票，外聘香港民研執行。

鍾庭耀指，這場民間全民投票，他們會作為委託機構，只會提供專業支援，協助進行民間投票。其實香港民研的前身香港大學民意研究計劃，早於1992年已開展首次民間投票實驗計劃，至2012年轉化為電子投票。今次投票可算是民間投票的「4.0版本」。

鍾庭耀表示，這是一個和平、理性、非暴力的民意平台。關於這次初選，是由民主動力發起並委託他們做，他們提供技術支援。平台屬政治中立，因此即使其他派別需要支援，他們也樂意支持。至於民主派35+，他們不會支持也不會反對，不協助任何人作政治宣傳。他認為，全民投票是民主社會發展的一部分，需要民間社會配合。

投票詳情方面，票站由民主動力自行安排，據了解現時有約200個票站。鍾庭耀指，香港民研會負責的，包括發展完善電子系統作投票之用，而今次只會接受投票場地電子投票，因此選民必須親身到票站。

不過鍾庭耀指，現時香港民研仍缺兩類資源。一是電子器材，他們要向市民募捐iPad和iPhone。目前的系統只支援iOS 13作業系統，因此Android電子器材不能兼容。二是人手，目前需要約100名負責票站的義務觀察員，他們會提供培訓，稍後香港民研網站上會有相關表格，讓有興趣的市民報名。